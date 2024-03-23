İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu Muhtarlarla Buluştu

Ramazan Bayramı öncesinde ziyaretlerine hız veren İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Çeşme ve Urla’nın muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri ve beklentileri dinledi. Muhtarların memnuniyetini ifade ettiği İZSU çalışmaları hakkında bilgi veren Köseoğlu, yaz sezonunda bölgede su sorunu yaşanmasını beklemediklerini belirtti. Köseoğlu, "Her türlü önlemimizi aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirebilmek için de 7/24 esasıyla sahada çalışıyoruz" dedi.

İZSU Hazırlıkları Hızlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin turizm destinasyonlarından olan Çeşme ve Urla’da, Ramazan Bayramı ve yaz sezonu öncesi hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda bölgeyi sık sık ziyaret eden İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, muhtarlarla bir araya gelerek hem muhtarların talep ve önerilerini dinledi hem de İZSU’nun yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. İZSU Genel Müdür Yardımcıları Onur Demirci ve Övünç Özgen, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Alper Nazlı ve sahada görev yapan teknik ekip de toplantılarda hazır bulundu. Köseoğlu, Çeşme’de bayram tatili ve yaz sezonunun sorunsuz geçmesi için çalıştıklarını vurguladı. Yağış azlığı nedeniyle yaz sezonunun kurak geçebileceğini ancak baraj ve kuyu suları sayesinde herhangi bir su problemi beklemediklerini belirtti.

Şebeke yenileme çalışmaları sayesinde su kayıp kaçak oranlarının düştüğünü de sözlerine ekleyen Köseoğlu, “Biz yaz sezonu ve Ramazan bayramı öncesi her türlü önlemimizi aldık. İZSU, sadece su kesilince hatırlanan bir kurum değildir. İZSU kentimizin 30 ilçesinde temiz su ihtiyacına göre planlamalar yapan; atık su konusunda sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları hayata geçiren bir kurumdur. Bu yönüyle İZSU, evinizdeki musluğunuzdan akan sudur” dedi. Belediyecilikte mesai mefhumunun olmadığına işaret eden Köseoğlu, “Biz su ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için 7/24 esasıyla sahada çalışmaktayız. Elbette bu gayretimizi taçlandıran ve başarıya ulaşmasını sağlayan esas kahramanlarımız, İZSU ekiplerimizdir; bizimle bilgi paylaşan muhtarlarımızdır; çalışmalarımızı anlayışla karşılayan vatandaşlarımızdır. Bu yüzden hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.



“Sahayı adım adım geziyoruz”

Temiz içme suyunu vatandaşlara ulaştırmanın ve atık suların deşarjını sağlamanın İZSU’nun asli görevi olduğunu ifade eden Köseoğlu, “Yatırımlarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve bütçemize uygun şekilde planlıyoruz. Bu doğrultuda muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın isteklerini dinlemek için de sahayı bizzat geziyoruz. Biz sorunları alt alta değil; yan yana koyarak çözmeye odaklanıyoruz. Bu sayede hepsi bizim önceliğimiz oluyor. Sözünü verdiğimiz işleri mutlaka hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla da sonraki gelişimizde ‘söz verdiniz ama yapmadınız’ sitemini duymuyoruz” ifadesinde bulundu. Köseoğlu, Yarımada bölgesinin pek çok noktasında içme suyu hatlarının yenilendiğini ve üst kaplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kanalizasyon hattı ile paket atık su arıtma tesisleri için de planlama yapıldığına dikkat çekti.

“İZSU’nun eli değdi”

Muhtarlar adına konuşan Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga, İZSU’nun çalışmalarından memnuniyet duyduklarını kaydederek, “Mahallelerimizdeki İZSU çalışmalarından ve ekiplerin gösterdiği hassasiyetten mutluluk duyuyoruz. Ne zaman İZSU ekiplerini arasak hemen bölgeye gelip sorunlarımıza çözüm üretiyorlar” dedi. Şifne Mahalle Muhtarı Hasan Ovalı ise “Çeşme’ye İZSU’nun eli değdi. İZSU ekipleri, sorunlarımızın çözümü için bizimle fazlasıyla ilgileniyor. Öyle ki; pazar günleri bile taleplerimize dönüş yapılıyor” sözlerine yer verdi. Görüşmelerde Zeytinler Mahallesi Muhtarı İhsan Özdemir, Nohutalan Mahallesi Muhtarı Nuran Aydın Eroğlu, Celal Bayar Mahallesi Muhtarı Rahman Ergün, Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Ekber Şen ve Germiyan Mahallesi Muhtarı Ali Alyanak da mahalleleriyle ilgili beklentilerini dile getirdi.