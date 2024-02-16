CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de yerel seçimlere ilişkin hazırlanan klipte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın olmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, “Klip 5 Şubat günü çekildi. Hatta o klipteki arkadaşlarımız özellikle İstanbul'dan görevli oldukları deprem bölgelerine uçtular. O yüzden 5 Şubat'taydı. Ancak belediye başkanımızın 5 Şubat'ta Hatay'da olması gerektiği ve çok sayıda da dışarıdan gelecek olan arkadaşımız olduğu için o gece zaten deprem yaşanmıştı, Hatay’daydı. Ayrıca da Sayın Lütfü Savaş da şunu söyledi: Biz böyle planlamıştık ama ‘gelemem’ dedi. Sonra da şunu ekledi: ‘Zaten benim böyle çok müzikli, çalgılı bir klipte oynamam doğru da olmaz sanki’ dedi. Çünkü Hatay'ın acısı açısından da ben de buna hak verdim ve doğru bulmuştum. Ayrıca çokça sorulan, yine sorulardan altı belediye başkanımız klipte özel olarak daha ön planda özel görüntüleri var. Diğer altısının ki de ikinci filmde izlenecek. Yani onun da çekimi o gün oldu. Ancak ikinci devam filminde diğer 6 belediye başkanımızı da göreceksiniz” diye konuştu.

“LÜTFÜ SAVAŞ’A ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK”

“Hatayla ilgili belirsizlik devam mı?” sorusu üzerine ise Özel, “Ölçme, değerlendirmede son anket. Tahmin ediyorum bugün raporlanıyor. Bir kez daha bakacağız. Dediğimiz gibi Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Birincisi Hatay'da ve bütün deprem bölgesinde. Ne yaşandıysa? Bunun yüzde 99 ülkeyi yöneten iktidarla ilgili. Hatay'daki ilçe belediyelerin zaten önemli bir kısmı iktidarın. 3 tanesi bizde geri kalan iktidarın. Adıyaman onlarda. Gaziantep onlarda. Kahramanmaraş onlarda. Malatya onlarda. Oralarda çözülmeyen bütün sorunlar Hatay'da da çözülmemiş durumda. Belediye Başkanımız elbette eleştiriden muaf değil. Biz de zamanında eleştirdik. Bunda hiçbir şüphe yok. Tepki gösterenlerin tepkisini anlıyoruz. Ama bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim: Hatay'da yüz tepki varsa 99’u hükümete. ‘Hükümet istifa’ diye bütün gece inledi Hatay, Lütfü Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı da önemsiyoruz ama Hatay'ın ne dediğini önemsiyoruz. Biz en çok anket yaptığımız yerde iki, çok nadir üç anket yaptığımız oldu. Hatay'da beşinci anket için sahadayız. Hatay için ciddi Savaş’tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfiü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir” ifadelerini kullandı.