CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ikinci gününde Dikili’de geçekleştirilen Halk Buluşması’na katıldı. Burada konuşan Özel, “Benim için çok anlamlı bir yer burası. Bornova Anadolu Lisesi’nde yatılıyken ortaokul 2. Sınıftan bu yana yazları gelip arkadaşlarımla çadır kurduğum, festivallerine katıldığım, Kenan Evren sağ kulağımıza ‘Yunanlılar düşmandır’ derken sol kulağımda ‘burası suyun iki yanında barış kentlerinden biridir Dikili’dir denilen yerdir. Ben baba evimdeyim. 1980’lerde darbe solun üzerinden tanklarla geçip bütün muhalefeti sindirmişken Dikili, solun sesinin yeniden yükseltildiği, özgür düşüncelerin dile getirildiği, örgütlü mücadelenin insanların yeniden kol kola geldiği kentti. O günden bugüne Dikili, özgürlükler için demokrasi ve unutturulmaya çalışılan değerlere karşı insanların kucaklaştığı muhteşem bir yer. Dünden bugüne hangi partili olurlarsa olsunlar Dikili’ye hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza, şimdiki durumu ne olursa olsun özellikle Dikili’nin efsane başkanı Osman Özgüven’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“ÜZERİNDE EN AZ KONUŞTUĞUMUZ İLÇE DİKİLİ’YDİ”

Aday belirleme sürecine de açıklamalarda bulunan Özel, “Biz siyasi partiyiz. Bir aday tercihinde bulunacağız. 11 aday adayımız vardı. Hepsi birbirinden kıymetliydi biz bir tercih yapmak durumundaydık ve genel kural memnuniyet anketiydi. İzmir’de memnuniyet anketleri belediye başkanları açısından biraz güç. Çünkü İzmirlilerin beklentisi yüksek notu biraz kıt. Ama Dikili’nin memnuniyet anketine baktığımızda Dikili ilk üç içinde yer aldı. Ankete baktık, ‘Dikili’de konuşacak bir şey yok’ dedik. Üzerinde en az konuştuğumuz ilçe Dikili’ydi. Ben Adil başkanımızı ve emekçilerimizi kutluyorum. İş Büyükşehir belediye başkanının belirlenmesine geldiğinde orada CHP, profil çalışmalarında ortaya çıkan işi gücü İzmir, Konak’ı Karşıyaka’yı, Bergama, Dikili, Balçova olacak, sorunu doğru tespit edecek, sakin ve kararlı, büyük projeleri titizlikle iyi planlayarak yapacak bir isim için yapılan çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay… Bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi Adil Kırgöz’ün işi gücü Dikili, Cemil Tugay’ın işi gücü İzmir” diye konuştu.



ÖZEL’DEN TÜRKİYE İTTİFAKI ÇAĞRISI

Türkiye ittifakı çağrısını yineleyen Özel, “2019’da seçime ittifakla girmiştik. CHP’nin yanında ittifak ortağı partiler ve onların desteği vardı Bu seçimde kurumsal ittifak yok. İstedik gayret ettik ama başarılı olamadık. Ama hepimizin istediği bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan tek adam rejiminde ipleri eline aldığında hepimiz çok karamsardık. Ama 2019 seçimleri bu karamsarlığı biraz dengeledi. Sala saman birbirine karışmış. Parti devleti devlet partisi birbirine girmişken halk ‘Dur orada’ dedi ve 2019’da bize 11 büyükşehirin yönetimini verdi. 2019 seçimlerinden sonra 2023’te çok umutluyduk ama küçük bir farkla başaramadık. Seçmende büyük bir moral bozukluğu ve kopuş yaşandı. İnsanlar artık sandığa gitmeyiz, ümidimiz kalmadı derken Tayyip Erdoğan da ‘Belediyeleri de alırım beni kimse durduramaz’ diyordu. Gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan millet teslim oluyor mu olmuyor mu! Şimdi Ankara’da ittifak yok. İttifak senedi imzalayamadık. Bu seçime kendi adaylarımızla giriyoruz ama geçen seçimleri kazandığımız seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen, kalbinde vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan, Saray rejimine itirazı olan seçmen. O seçmen hala Dikili’de ve İzmir’de. Buradan bütün demokratlara sesleniyorum. Bütün demokratlar birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun. AK Parti’ye arsalarını parsel parsel satacağı, Arap şeyhlerine teslim edeceği kentleri kimsenin telsim edecek hali yok. Gençlerin ne dinleyeceğine karışan, gençlerin festivallerini yasaklayan anlayışa kentlerimizi teslim etmeyeceğiz. Dikili, kimsenin kimseye kötü gözle bakmadığı güvenli bir kent olarak kalmaya devam edecek. İyi insanlara güveniyoruz. Geçtiğimiz seçimde bizimle ittifak kuran Dikili’ye güveniyoruz. İzmir ve Türkiye ittifakına güveniyoruz” diye konuştu.

“SİZİ NAMERDE MUHTAÇ ETMEYECEĞİM”

İktidarın CHP’li belediyelere hizmet götürmediğini ifade eden Özel, “Bizim belediye başkanlarının bir iyi bir de kötü tarafları var. İyi tarafları çok çalışıyorlar, kötü tarafları az anlatıyorlar. Elimde Adil Kırgöz’ün yaptıklarının listesi var. Bir yayandan yapılanlar varken bir yandan da yapılmayanlar var. Balıkçı barınağının yapılması lazım, yapmıyorlar. Dikili’de okul sorunu var yapmıyorlar. Dikili geçen seçimde rekor bir oyla Adil Kırgöz2ü seçti. Görünen o ki yine tarihi bir oyla seçilecek. Ama istedikleri gibi oy vermiyorsunuz diye sizi cezalandırmaya çalışsınlar. Hani Hatay’da dediler ya… Depremde bile iktidar belediyeyi CHP’li ve AK Partili diye ayırdığını itiraf ediyor. Ta Hatay’dan hepinizi tehdit etmektedir. Ama Özgür Özel sizi namerde muhtaç etmeyecek. Şartları zorlayacağız. Yapılması gereken her şeyi yapacağız. Çandarlı Dikili arasındaki yolu eğer Karayolları izin verirse tamamını biz yağacağız ve sizi namerde muhtaç etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



TUGAY: DİKİLİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da Dikili’ye söz vererek “Bundan sonra bir konuyu netleştirelim istiyorum. Bundan sonra ben buraya geldiğimde hoş geldin demeyeceksiniz. Ben burada attık misafir değilim. Ben İzmir’in bütün ilçelerinde olduğu gibi 1 Nisan’dan sonra Dikili’de de ev sahibiyim. Cemil Tugay bundan sonra siz neredeyseniz orada olacak. İzmir’in Büyükşehir adayı olacak inşallah 31 Mart’ta sizin oylarınızla Büyükşehir Belediye Başkanı olma onuruna erişecek bir arkadaşınız olarak bilmenizi isterim. Adil Başkanımıza 5 yılda yaptığı güzle işler için teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de burada çok güzel işler yaptı. Ona da teşekkürler. Biz CHP’liyiz. Bayrağı birbirimizden teslim alır daha yükseğe götürmek için mücadele ederiz. Biz de Tunç Başkan’dan aldığımız mirası daha yükseğe taşıyacağız. Altyapı ve üst yapısıyla ilgili bütün çalışmalarımızı yapacağız. Biz Dikili’nin değerini biliyoruz. Özellikle tarım ve turizmi desteklenecek. Size söz veriyorum önümüzdeki dönem Dikili çok daha güzel çiçek gibi bir ilçe olacak. Bunun için elimden geleni yapacağım” dedi.



KIRGÖZ: YİNE YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ



Mitingde konuşan Dikili Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterilen Adil Kırgöz de “Biz, 20 Şubat’tan sonra asıl seçim kampanyamızı başlatıyoruz. Çok güzel ok donanımlı ve keyifli bir seçim kampanyası hazırladık Şiirler okuyup şarkılar söyleyeceğiz. Sizlerle sokakta olup dertleşeceğiz. Ama geçen 5 yılın muhasebesini de yapmak isterim. 2019’da göreve geldiğimizde İzmir’in en borçlu belediyesini telsim aldık. Bugün İzmir’in neredeyse hiç borcu olmayan, sadece kamu kurumlarına borcu olan ve onları da ödeyecek parası kasasında olan sayılı belediyelerden biriyiz. Dikili’de göreve geldiğimizde ne kadar eksik olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. 8 yıldır yıkılmayı bekleyen belediye binasını yıkıp yaptık. Mustafa Kemal Atatürk Merkezi’ni kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Göreve geldiğimizde bin 500 tane belediye zarar ederek halk ekmek satıyordu. Bugün kâr edere günde 6 bin halk ekmek satıyoruz. Anlatmakla bitmez. Seçim kampanyamızda zarar eden bütün belediye kalemlerini nasıl kar eder hale getirdiğimiz anlatacağım. Yine ve yeniden yola çıkıyoruz. Çıktığımız bu yeni yolda CHP’den tüm Dikili’yi kucaklayan bir anlayışla, cumhuriyet ilkelerini sözde değil özde benimseyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



KIRLI: CUMHURİYETİN KALELERİNİN ZAPT EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ



Törende konuşan CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı da “CHP’li olmak bizim için şeref meselesidir. Bölen, parçalayan değil birleştiren ve toparlayan olmak bizim için şeref meselesidir. Dün böyleydi yarın da böyle olacak. Bugün Dikili halkı hem cumhuriyetimize hem de CHP’ye sahip çıkmıştır 31 Mart’ta zaferle taçlandıracak ve cumhuriyetin kalelerinin zapt edilmesine izin vermeyeceğiz. Kendimizden eminiz ve hazırız” diye konuştu.