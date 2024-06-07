ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Sümer ile Buse Akpınar çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Bir otelde düzenlenen nikahı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı.

Nikaha, CHP Genel Başkanı Özel ve Kılıçdaroğlu ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şahitlik yaptı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Biz burada kız tarafı ya da erkek tarafı olarak tercihte bulunmak yerine hangi aileden olduğumuzu açıklayalım. Biz Türkiye'nin en büyük, birbirini en çok seven, birbirine en çok güvenen, en güçlü ailesi CHP ailesi olarak buradayız. Ben hem iki aileye hem çifte birlikte uzun ömürler diliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu da tavsiyelerde bulunduğu çifte mutluluklar diledi.

Özel, konuşmanın ardından aile cüzdanını geline verdi.

