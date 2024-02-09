Ege Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal Koç, yönetim kurulu ve dernek üyelerine hitap eden Tugay, “Ömer Eşki’nin Bornova Belediye Başkanı Adaylığı benim de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım şehrimize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin ikimizi de. Çünkü çok çalışmaya, şehrimiz için, sizler için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Yeter ki yanımızda olun. İzmir’imizin her tarafı cennet. Önce görevimiz bu cenneti korumak, istismar ettirmemek. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ondan sonra belediye hizmetlerini çok iyi şekilde yerine getireceğiz. Bugüne kadar hiç olmadığı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kenetlenmiş şekilde çalışacak bu da benim size sözüm olsun. Yollarımız, sularımız, kirli su, ilaçlama hiç aksamadan yapılacak. Ulaşım sorunları halledilecek. Tüm projelerimizi aşama aşama açıklayacağız. Bunların sözde açıklanması var. Bir de hemen yapılması var. Biz açıklayacağız ve birer birer hızla uygulamaya geçeceğini göreceksiniz. Bunu sevgimizle yapacağız. Her biriniz bizim için önemli yurttaşlarımızsınız. O sevginin yanına akıl ve bilimi koyacağız. Doğru kararlar aldıktan sonra çalışkanlıkla hızlıca uygulayacağız” dedi.





“BU MİLLETİN YETİŞTİRDİĞİ EVLATLARIYIZ”



“Bu yolda hiç kimse hiçbir şekilde bizim İzmir’e hizmet etmemize engel olamaz” diyen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı, “Bir zamanlar nasıl Anadolu işgal edilmişken İzmir’den başlayan kurtuluş hareketi 9 Eylül’de düşmanı denize dökerek yurdun kurtuluşu ile neticelendiyse, o kararlılık bu şehirde nasıl varsa, bundan sonra da halkına hizmet etme, halkına hizmet etme, halkına sahip çıkma yolunda o kararlılık her şekilde olmaya devam edecek. Sizden ricam, partimize, cumhuriyete ve Atatürk’e inanmanız. Bu değerlere sahip çıkmanız. Biz bu milletin ayrılmaz bir parçası, bu milletin yetiştirdiği evlatlarıyız. Biz bu millete, bu ülkeye olan borcumuzu ödemek üzere yola çıktık. Hepimizin yolu açık olsun, o güzel günlere hep birlikte ulaşalım.”





“İZMİR’İN ÖZÜNÜ OLUŞTURUYOR”



Türkiye Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, federasyon yönetim kurulu, bağlı derneklerin yönetim kurulları ve üyeleriyle federasyon merkezinde buluşan Tugay, “İzmir’de Ege adalarından ve Balkanlardan buraya göçen ve yerleşen çok fazla sayıda insan var. Ben Karşıyaka 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Karşıyaka’nın yüzde 60’ı da aşağı yukarı Balkan göçmeni ya da adalardan göçen insanlardan oluşuyor. Onların tabii ki İzmir’e taşıdığı bazı özel nitelikler var. Bunların da farkındayız ki bunlar aslında İzmir’in özünü oluşturuyor, öyle düşünüyorum. Daha sonra İzmir’e gelen yerleşen herkes de onlara adapte oluyor ve ne mutlu bize ki böylesine çağdaş, modern, cumhuriyet değerlerine bağlı, birbirine hoşgörüyle, saygıyla yaklaşan bir şehre dönüşüyor. Bizlerin öncelikli görevi belediye başkanlığı görevlerimizde şehrimizin bu niteliğini korumak ve bozulmasına izin vermemek. İnsanlarımızın üzerinde demokratik olmayan, cumhuriyet değerlerine aykırı olan her türlü baskıya karşı dimdik durmak. Bu asli görev aslında yurdun her tarafında özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin kendine edindiği görevdir. Bunu yapmış olduğumuz için hiç kimse bu ülkenin Cumhuriyetini, Atatürk’e bağlılığını yok edememiştir. Ama bunun üzerine eklememiz gereken pek çok şey olduğunu da biliyoruz. Bu dönemde bunun örneklerini göreceksiniz. Ömer Eşki Bornova’da ve ben Büyükşehirde sizlerin ihtiyacı olan, sizlere sunulması gereken bütün belediyecilik hizmetlerini en üst düzeyde hak ettiğiniz şekilde sunacağız. Bu bizim size mutlak sözümüz. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bununla ilgili önümdeki 45-50 günde bol bol konuşacağız. Sizlere ne gibi projeler vadettiğimizi uzun uzun anlatacağız” diye konuştu.





“VATANİ GÖREV OLARAK SİYASETE ATILDIM”

“Ben bu şehrin yetiştirdiği eğitimli ve başarılı insanlardan biriyim. Hayatını İzmir’de geçirmiş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumuş, daha sonra uzman bir cerrah olmuş, 30 yıl doktorluk yaptıktan sonra da vatani görev olarak siyasete atılmayı kendine görev bilmiş ve siyasette hem partideki görevleriyle son 5 senede Karşıyaka’daki belediye başkanlığıyla bütün aydınlanma karşıtı hareketlere karşı dimdik durmuş bir arkadaşınız, kardeşiniz, evladınızım” diyen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonra da bu mücadelem böyle devam edecek. Hem belediye başkanlığımızı çok iyi yapacağız hem bu şehre değer katacağız, vizyon katacağız. Şehrin sahip olduğu kültürel değerlerinin hepsini gözümüz gibi koruyacağız. Bunlardan biri de işte adalardan İzmir’e taşınmış kültürdür. Başta Girit mutfağı olmak üzere size ait ne kadar değer varsa onlar aynı zamanda bizim değerlerimizdir. Onları korumak için de üzerime düşeni yapacağım. Karşıyaka’mızda yaptığımız festivallerde Giritli derneklerinin katılımları oldu. Bundan sonra bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Gözlerinizdeki kuşkular silinsin. Biz sizin yakınınızız, sizin ailenizin bir ferdi, bu şehrin yetiştirdiği evlatlarıyız. Üzerimize düşeni yapacağız, eksik gedik ne varsa yapacağız. Bunu sevgiyle yapacağız. Çok sevdiğimiz değer verdiğimiz insanlara mahcup olmamak üzere yapacağız. Kararlı olduğumuzu bilin, hazırız, her konu için çözümümüz var. 5. senenin sonunda karşınıza açık bir alın dik bir baş ile çıkacağımızdan eminim.”