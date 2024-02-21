Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İZSİAD ve İzmir Ticaret Borsası(İTB) ziyaretlerinin ardından basın mensuplara değerlendirmelerde bulundu. İzmir'in kalkınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tugay, "İzmir'in kalkınma ihtiyacı var. Kalkınma belediyeciliği uygulamasına ihtiyacımız var. Bu çerçevede iş birliği yapacağımız kurumlara, iş dünyasındaki derneklerimize bu niyetimi aktarmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde İzmir'de hem istihdamın hem de üretimin artması dolayısıyla refahın, zenginliğin artması için çalışmalar yapacağız. Bir dayanışma içerisinde bu sürecin gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

ALTYAPIYLA İLGİLİ SIKINTILAR VAR

İzmir iş dünyasıyla buluşmalarında çok fazla bir beklenti ve talep dile getirilmediğini aktaran Tugay, "Genel anlamda sanayi bölgelerinde ya da işte üretim alanlarında altyapıyla ilgili sıkıntıları var. Atıkların yönetimi, su ihtiyacının karşılanması, enerjiyle ilgili yatırımlar, enerjinin daha uygun maliyetli olması gibi beklentileri var. Bunların hepsi zaten bizim amaçladığımız şeyler" dedi.

"İZMİR LİMANI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

İzmir'in ihracat kapasitesi ve Alsancak Limanı'yla ilgili soruya ise Tugay, "Limanın, İzmir için hayati öneme sahip olduğunun farkındayım. Sonuçta İzmir'in çevresinde ve Ege Bölgesi'nde fuarcılık faaliyetleri dahil üretilen her türlü ürünün markalaşması, daha sonra pazarlamasının yapılmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki dönemde çok daha aktif olacak. Limanla ilgili bir yapısal bir değişiklik çabası olursa buna da katkı vermeye hazırız. İzmir Limanı hayati öneme sahip. Bu arada özelleştirilmesine de karşı olduğumu söylüyorum tabii" diye yanıt verdi.

"MARKALAŞMAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPABİLİRİZ"

İzmir'in potansiyeline dikkat çeken Tugay, "İzmir olarak tarım ve gastronomi alanında potansiyelimiz çok yüksek. Aynı zamanda kendiliğinden gelişen bir bilişim ekosistemi var. Bilgisayar online sektöründe İzmir, en fazla yazılımın yapıldığı yer. Önemli yatırımlar var. Bunların hepsini desteklemeyi düşünüyorum. Bunun dışında tarım, gastronomi ve bilişim alanında markalaşmayla ilgili çalışmalar yapabiliriz" ifadelerini kullandı.