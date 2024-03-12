Esnaf ve dernek ziyaretlerine devam eden CHP Konak Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu kenti yönetemeyenler, ekonomiyi çökertenler, bu kenti hiç yönetemezler" dedi. Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatifinin yine Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu vurguladı ve ekonomik çöküş içinde olduklarını dile getirerek sosyal belediyecilik için yola çıktıklarını ifade etti.

Seçim Çalışmaları Hız Kesmiyor

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Altıntaş Mahallesi'nde esnaf turu yaparak günü başlattı. Esnaf ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen ve notlar alan Mutlu, daha sonra Kordon İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Ardından Karataş bölgesine geçen Mutlu, seçim ofisini ziyaret ederek örgüt emekçilerine teşekkür etti. İzmirliler Derneği'nin yönetici ve üyeleriyle buluşan Mutlu, projelerini paylaştı ve Ramazan ayının ilk iftar programını Tuzcu Mahallesi'nde düzenledi.

Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Mutlu, "Ay sonunu getirebilmek için herkes hayatından kısmaya çalışıyor. Bu ülkeyi yönetemeyenler, ekonomiyi çökertenler, bu kenti hiç yönetemezler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin alternatifi yine Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ülkedeki büyük ekonomik çöküş içinde biz yerelde ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu korkunç ekonomik sarmal içerisinde sosyal belediyecilik için yola çıktık" şeklinde konuştu.

ALTINTAŞ MAHALLESİ’NDE ESNAF ZİYARETİ

Seçim çalışmalarını ilçenin her bir noktasında sürdüren CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, güne Altıntaş Mahallesi’nde esnaf turuyla başladı. Dükkanlara tek tek girerek işyeri sahipleri ve çalışanlarına hayırlı işler dileyen Mutlu, seçim sürecinde destek istedi. Vatandaşları da selamlayan ve taleplerini dinleyen Mutlu’ya, Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melda Erbaykent ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. “Seçildikten sonra da kapımız herkese açık olacak. Halk Günleri düzenleyip, komşularımızı dinleyeceğiz” diyen Mutlu’nun belediyecilik vizyonu ve hedefleri tam not aldı.

KORDON ESNAFININ TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Daha sonra Kordon İş Adamları Derneği’ni ziyaret eden CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kordon esnafının sıkıntılarını dinleyerek notlar aldı. Uzun yıllardır Konak’ta yaşadığının altını çizen Mutlu, “Bu bölgeye yeni gelmedim, 38 yıldır buralıyım. Sizlerin yaşadığı sorunlara hakimim. Kıbrıs Şehitleri, Kordon... Buralar eğlence adası gibi bir bütün. Mekanlara ve sokaklara bir düzen getirilmesi gerekiyor. Biz 330 bin kişilik nüfusa göre belediyemizi yapılandırmayacağız.1,5 milyonluk gündüz nüfusuna göre hizmetlerimizi düzenleyeceğiz. Hala su baskınlarının olması kabul edilebilir değil. Bununla ilgili de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dirençli kent ve dirençli esnaf hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

MUTLU’DAN KARATAŞ MESAİSİ

Ardından Karataş semtinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Adayı Mutlu, mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sorup, sıkıntılarını dinledi. Mutlu, esnafların işletmelerini ziyaret edip, bol kazançlar diledi. Bölgedeki temasları kapsamında partisinin seçim ofisine de uğrayan Mutlu, gece gündüz çalışan örgüt emekçilerine teşekkür etti.

ENGELSİZ KONAK HEDEFİ

Gün içerisinde dernek ziyaretlerine devam eden CHP Konak Adayı Mutlu, İzmirliler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Turgay Yokuş ve üyeler tarafından ilgiyle karşılanan Mutlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl ve ilçe yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının da yer aldığı ziyarette önümüzdeki döneme yönelik iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Dernek üyelerine hayata geçirmek istediği projelerden bahseden Mutlu, “Sivil toplumdan gelen biri olduğum için buralarda üretilen fikirleri çok önemsiyorum. Önümüzdeki beş yıla sizin değerli birikimlerinizle ışık tutmanız gerekiyor. İlçemizde çocukları sanat ve bilimle buluşturabileceğimiz mekan eksiklikleri var. Gençlik merkezleri, 24 saat açık kütüphaneler programımızda var. Spor olanaklarını mahallelere eşit olarak dağıtacağız. Engelsiz bir Konak için çok çalışacağız. Her kamu binasının engelliler için erişilebilir olması gerekiyor. Engelliler ne yazık ki Türkiye’de sosyal hayata katılamıyor. Biz burada devreye gireceğiz. Engelli bireylerin merkezlerimizi gelebilmesi için servis olanakları sağlayacağız. Evde bakım hizmetini daha da geliştireceğiz. Demans ve Alzheimer hastalarımız için çalışmalarımız olacak. Emekliler için lokal projemiz var. Tertemiz, pırıl pırıl bir Konak görmek istiyoruz. Kaldırım işgalleri en dertli olduğumuz konu. Kentsel dönüşüm zaten Genel Başkanımızın beni görevlendirme nedenlerinden biri. Herkesin içine sinen haliyle hızlıca dönüşümü başlatmak istiyoruz” dedi.

TUZCU SAKİNLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan ayının ilk iftar programını ise Tuzcu Mahallesi’nde düzenledi. Mahalleye kurulan iftar sofrasında yüzlerce semt sakiniyle bir araya gelen Mutlu’ya Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyesi adayları eşlik etti. Vatandaşları tek tek selamlayan ve programa katıldıkları için teşekkür eden Mutlu, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmadı. Ramazan ayının bereketini kalabalık sofralarda paylaşmak istediklerini belirten Mutlu, “Sevgili komşularım, hepinize merhaba. Ramazan ayının ilk iftarını sizlerle açtık. Ramazan ayının ülkemize, İzmir’e ve Konak’a huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Daha nice Ramazanlarda, bayramlarda birlikte olalım. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve iftarlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.