BASIN BÜLTENİ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Saha temasları kapsamında Anadolu Birliği Derneği üyeleriyle bir araya gelen CHP’li Mutlu, belediyecilik vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Mutlu, yakın zamanda kaybettiği annesi merhume Sabahat Çınarlı için Kültür Mahallesi Muhtarlığı önünde dökülen hayır lokmasını vatandaşlara ikram etti. Ardından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden Mutlu, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de esnafı dolaştı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi İş Adamları Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Adayı Mutlu, günün son ziyaretini ise Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği’ne (BATÜDER) yaptı.



BURASI BENİM İÇİN DOSTLAR SOFRASI



Başkan Adayı Mutlu, günün ilk mesaisinde Anadolu Birliği Derneği’nin “Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi” konulu toplantısına katıldı. Derneğin Genel Başkanı Erhan Kahraman, Onursal Başkan Koçali Al ve Hüseyin Cemiloğlu, Genel Sekreter Birgül Karagöz, birlik üyeleri ile muhtarlar tarafından ilgiyle karşılanan Mutlu’ya, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de eşlik etti. Buluşmaya katılan birlik üyeleri kendileriyle tek tek selamlaşan Mutlu’ya seçim sürecinde başarı dileklerinde bulundu. Etkinlikte yaptığı konuşmasında birlik üyelerine seslenen Mutlu, “Bugün kendi evimdeyim, burası benim için bir dost sofrası. Bizler bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Beş yıl boyunca siz değerli sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana yürümek için yola çıktım. Konak’ta hep birlikte çalışacağız, ben de sivil toplum kuruluşlarından geliyorum. Ortak akla çok inanıyorum. İzmir’e her açıdan katkıda bulunan Anadolu Birliği Derneği bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin her yerinden yolumuzun İzmir’de kesiştiği komşularım, sesimizi birlikte daha da artırmak için sizlerin desteğini alarak önümüzdeki beş yıl boyunca hep birlikte olalım istiyorum. Ben klasik siyasetçilere benzemiyorum, her zaman yanınızda olacağım. İzmir’i ve Konak’ı hep birlikte yücelteceğiz. Hepinize bu sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.



VATANDAŞLARA LOKMA İKRAMINDA BULUNDU



Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu daha sonra yakın zamanda ebediyete uğurladığı annesi merhume Sabahat Çınarlı için hayır lokması döktürdü. Kültür Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen lokma hayrına katılan Mutlu, vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Lokma hayrında merhume Sabahat Çınarlı ruhuna dualar da edildi.



BEŞ YILI OMUZ OMUZA GEÇİRECEĞİZ



Mutlu, daha sonra CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Yalçın Ata ve oda başkanlarından esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Mutlu, “Dünyanın en eski çarşılarından birine, Kemeraltı’na ev sahipliği yapan Konak’ı binlerce esnafımızla birlikte kalkındıracağız. Bu beş yılı omuz omuza geçireceğiz, mutluyuz. Dirençli kent kadar dirençli esnaf da yaratmak istiyoruz. Yerel yönetimin sosyal yardımlarının tamamen esnafta kalacağı bir sistemi hepimiz benimsiyoruz. Birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.



İŞLETMECİLERİN SORUNLARINI BİLİYORUM



Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ndeki buluşmanın ardından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına hayırlı işler dileğinde bulundu. Ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi İş Adamları Derneği Başkanı Hami Torcu ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Mutlu, talepleri tek tek dinleyerek notlar aldı. Mutlu, “Ben her şeyden önce işletmecilerin sorunlarını biliyorum çünkü bu mahallede yaşıyorum. İşim, evim burada. Neler yaşadığınızı ve sıkıntılarınızı çok iyi biliyorum. Buradaki sorunları beraber çözeceğiz. Daha dirençli bir kent için yola çıktık. Esnafı da desteklemek ve güçlendirmek zorundayız. Aslında esnaf Konak ve Alsancak’ı canlı, yaşanılır kılıyor. Konak’ın yeniden kültür, sanat, ticaret ve eğlence alanında eski güzel günlerine dönmesini istiyorum. Bunu siz işletmecilerle birlikte yapacağız. Hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.



KONAK’I HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ



Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, günün son ziyaretini ise Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği’ne (BATÜDER) yaptı. BATÜDER Başkanı Akın Kazançoğlu ve dernek üyeleri tarafından ağırlanan Mutlu, göreve gelmesi durumunda önemli iş birliklerini hayata geçireceklerini dile getirerek, “Konak’ı hep birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Dernek Başkanı Kazançoğlu ise, “Alacağınız bayrağı belediyenin başarısını daha da artırarak Konak’a faydalı olacaksınız. Başkanların çoğunun mimar, mühendis kökenli olması lazım. Kentleşme ile ilgili alanlarda uzman olmaları lazım” sözleriyle Mutlu’ya destek verdi.