Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir belediye başkanları aday tanıtım toplantısına ve ilçe seçim çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e geldi. Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısına Özel'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılmaması dikkati çekti.

"HİÇ HEVESLENMESİNLER"

Aday tanıtım toplantısında konuşan Özgür Özel, "Bugün CHP’nin sancak gemisinde, milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. İlkokul son sınıfta öğretmenin iki sınava gireceksin, biri Anadolu Lisesi biri de yatılı okul sınavı. Öğretmenim 89 yaşında hala Karşıyaka’da yaşıyor, onunla formu doldurdum ve iki sınavı kazandım. Bornova Anadolu Lisesi’ne geldim. Bugün ben boğazımda yedi yıl devlet ekmeğinin ve ömrümün en güzel 12 yılının geçtiği, hayat arkadaşım Didem ile tanıştığım ve aşık olduğum bu güzel kente genel başkan olarak geldim. Biz burada kötünün yerine iyi getirmeye gelmedik. Bir büyük devrimi kadın devrimini, gençlik devrimini, İzmir’in bizden beklediği dinamizmi, İzmir’i ayağa kaldırarak dünya kenti yapacak dinamik kadroların bayrak devir teslimine geldik. Bu kenti 1990’dan beri sosyal demokratlar yönetiyor. İzmir’e büyük emek vermiş Yüksel Çakmur’a, büyük mali bütçelerle geliştirmiş Aziz Kocaoğlu’na, ondan bayrağı alıp bugünlere kadar getirmiş ve bugünlere kadar getirmiş Tunç Soyer’e, Allah gani gani rahmet eylesin Ahmet Piriştina’ya çok şey borçluyuz. Önümüzdeki dönemlerde AK Parti tarafından partimize birçok hakaret sıralanıyor, sıralanmaya devam edecek. Ancak alnımız ak, başımız dik, biz İzmir’i İzmir’de bizi biliyor. Hiç heveslenmesinler" dedi.

İZMİR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

30 ilçenin belediye başkan adayını ve onların takım kaptanını açıklayacaklarının belirten Özel, "Bu ekip büyük devrimin ilk adımını buradan atacak. Bu süreçte İzmir’in beklentilerine baktığında bir dinamizmi, kadının bu şehirdeki izini ve gücünü, 18 bakan ilan edip de kadınlara inat ve ısrarla aile bakanlığını verirken; Atatürk’ün, Zübeyde Ana’nın kentinde bugün hepsi de seçilecek yerden 9 Cumhuriyet kadını ile karşınızdayız. 30 belediye başkanımız 40 yaşın altında, İzmir’e emanet olsunlar; İzmir de onlara emanettir. 32 yaşında gencecik belediye başkan adayını gösteriyorsunuz. Biri çıkıyor karşınıza ‘O yaşında belediye mi yönetir, bütçe mi yönetir’ diyor. 35 yaşında Deniz Baykal ülkenin hazinesini yönettiyse CHP’nin birbirinden genç, dinamik, eğitimleriyle, vizyonlarıyla bu gençlerin yapacağı devrim İzmir’i gençleştirecek ve Türkiye’yi de şaha kaldıracak. Bundan sonra kekimse CHP’yi küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin. CHP, cumhuriyetin 2. Yüzyılında büyük bir siyasal devrimi hayata geçirmiş bir partidir. Cumhuriyetin 100. Yılındaki seçimleri çok istemesine ve hak etmesine rağmen kazanamamış, sizlerin başını öne eğmiş ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmaya ant içmiş kadrolar tarafından yönetiliyor. Hepiniz şunu bilin: Şu an yaş ortalaması 45 yaş ortalaması olan İzmir adaylarına baktığınızda kentin yüzünü güldürecek kent suçlarına geçit vermeyecek, kentin dokusunu bilip yarınlarını planlayabilecek, İzmir’in ranttan koruyabilecek kadrolara emanet etmek için yola çıktık. Önümüzdeki 5 yılda yapacakları hizmetlerle İzmir, bu kadrolarla gurur duyacak. İzmir’deki yönetim Türkiye’ye örnek olacak. Ve Türkiye bunu görerek CHP’yi ikinci yüzyılın iktidarı ile ödüllendirecektir” diye konuştu.

ÖZEL'DEN DEMOKRATLARA ÇAĞRI

İzmir'de tüm demokratlara seslenen Özel, "2019 seçimleri bir büyük başarı ile bitmişti. Şimdi mayıs ayındaki çok hak edip ulaşamadığımız zaferden sonra herkes Recep Tayyip Erdoğan iktidarını perçinleyecek mi acaba Cumhuriyet kadroları hakimiyet dengesini sağlayacak ve geleceğe umutla bakılacak mı? Bunun için bir iş birliğine ihtiyaç vardı. Ben göreve geldiğimde üzerime düşen ne varsa yaptım, yapmaya devam ediyoruz. Ancak bir yerden sonra çok istedik ama bunu başaramadık. Kendilerinde anlamlandırdıkları gerekçelerle ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. Ankara’da anlaşıp Türkiye’de ittifak kuramadık. Ancak 2019’da 11 büyükşehri kazanan seçmen değişmedi, duruyor. O seçmenin itirazı Saraya, Tayyip Erdoğan’a, Bahçeli’nin U dönüşüneydi. Değişmedi, duruyor. Biz Ankara’da bir imza atamadık ama İzmir’in sosyal, muhafazakâr, milliyetçi, Kürt demokratlar, İzmir’e, Cumhuriyet’e ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacaklar. Ben, İzmir ittifakına, İstanbul ittifakına, Türkiye ittifakına güveniyorum. Türkiye ittifakı 31 Mart seçimini bir zafere dönüştürecek buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

ÖZEL İDDİASINI ORTAYA KOYDU

"Önce bir müjdem sonra da bir sürprizim var" diyerek açıklamalarını sürdüren Özel, "Adayları gösterdik, sahaya indik. Anketleri yaptırdık ve gördüğümüz odur ki aldığımız yol, adayların gördüğü kabul ve sahada görülen teveccüh 30’da 30’ı müjdeliyor. Hiçbir belediyemiz kaybetme noktasında değil, kiminde çok açık öndeyiz. Örneğin, Karşıyaka çok açık ara öndeyiz. Kiminde açık farkla öndeyiz, kiminde 4 ila 5 farkla öndeyiz. Kiminde ise belki 1 ila 2 puan gerideyiz. Şimdiden 25 ila 26 ilçede öndeyiz. Çok çalışırsak 30’da 30 yapacağız bana güvenin" dedi.

İZMİR DEĞİŞİM İSTEDİ

Özel, seçimlerde kullanacakları seçim şarkısını ve tanıtım filmini de ilk kez İzmir’de gösterime sundu. "Gücümüz Türkiye" isimli parçanın çalınmasıyla Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ı sahneye davet eden Özel, "Geçen seçimlerden sonra ‘Bir şey yapmazsak önümüzdeki seçimler çok büyük tehlike, Recep Tayyip Erdoğan bizi bu moralle yakalarsa çok büyük tehlike’ derken bir değişimle yola çıkmaya karar verdik. Farklı sonuçlar gördük ama İzmir bizi şaşırtmadı. İzmir, yüzde 93 ile değişimi isteyen kentti, değişimin başkentiydi. Yapılması gerekenleri yapmak için karar verip bana telefon açıp ‘Sonucu ne olursa olsun yanınızdayız’ diyen, ben yorulduğumda yorulmayan, sakin, soğukkanlı ve çok büyük organizatör olan ve heyecanı üstte tutan bir yol arkadaşım vardı. O arkadaşım, sevgili dostum, çok sevdiğim ve güvendiğim, bu takıma kaptanlık edeceğine ve çok iyi başarılara imza atacağına yürekten inandığım Cemil Tugay’ı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



TUGAY ESKİ BAŞKANLARI TEK TEK SAYDI

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay ise konuşmasına "Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’nin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum. İzmir bizim geçmişten gelen mirasımızdır. İzmir, Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemizin işgale karşı mücadelesinde direnişin, kuruluş ve kurtuluşun simge şehri olmuştur. 9 Eylül 1922’den beri de özgürlüğün anıtı İzmir’dir" sözleriyle başladı. Tugay, bugüne kadar kente hizmet etmiş CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını tek tek isimlerini sayarak, "Onların yaptıkları üzerine yeni şeyler kurarken miraslarını başımızın üzerinde taşıyarak bu kentin değerlerini koruyacağıma söz veriyorum" dedi.

"İZMİR’İ ALAMAYACAKLAR"

İzmir’in tarihine ve kent kimliğine her zaman sahip çıktıklarını ve koruduklarını belirten Tugay, "Üzerine yeni roller ekleyerek devam edeceğiz. Sağlam kültürel yapısının yanında iş dünyası, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla İzmir’i mutluluk gemisinin başkenti yapacağız. Ülkemiz öyle sıkıntılar yaşıyorken sadece kendimi düşünemezdim: Elimden geleni yapmalı, sorumluluğumu yerine getirmeliydim. Yerel yönetimlerde herkese el uzatan siyasetin nasıl iyileştirici olduğunu yaşayarak öğrendim. Bugün Atatürk’ün emaneti İzmir’in büyükşehir belediye başkan adayıyım. Sokaklarına aşık olduğum bu şehri yönetecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni bu onurlu göreve layık gören herkese yürekten teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli 30 arkadaşımla yola çıkıyoruz, onlarla olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada gördüğünüz tablo İzmir’in geleceğidir. Arkadaşlarımızla bu kentin parlak geleceğini yazmaya hazırız. Bayrağı bize devredecek olan bütün belediye başkanlarımıza da zor şartlarda hizmet verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkes bilsin ki CHP köklerinden ve kuruluş ilkelerinden ödün vermez ama gerektiğinde değişmeyi de bilir. Ancak hiçbirimiz İzmir’i hiçbir şeye değişmeyiz. Bugün İzmir’in çıkarları için mücadele etme zamanıdır. Seçimden önce ve sonra örgütümüzle beraber çalışacak ve kazanacağız. CHP İzmir’de modern, özgür bir yaşam tarzının ve demokrasinin teminatıdır. İzmir, parmak sağlayan ve kutuplaştıran siyasetten her zaman uzak durmuştur. İzmirliler kendilerine şirin görünmek için kılıktan kılığa girenleri hemen tanır. Gerçekçi olmayan projelerle insanların ağzına bal çalmaya çalışanlara cevabını her zaman vermiştir, vermeye devam edecektir. Birilerinin artık anlaması lazım: İzmir’i hiçbir zaman alamayacaklar" dedi.

TUGAY'DAN ŞEFFAFLIK SÖZÜ

"Göreve geldiğimizde sevgiyi, güveni ve aklı egemen kılacak, hesap verecek ve şeffaf olacağız" sözü veren Tugay, "Önce insan diyerek kentin her mahallesinde hizmet üreteceğiz. Hemşerilerimizin her ihtiyacına koşacağız. İzmir’i durdurmaya, istismar etmeye çalışanlara karşı mutluluğun, özgürlüğün, kardeşliğin başkenti olacağız. Biz akla ve bilime dayalı yenilikçi yöntemler ve liyakate dayalı görevlendirmelerle, çevreci ve kalkınmacı duruşumuzla İzmir’de yeni bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Gelin, bu hikayeyi hep birlikte yazalım. Daha güçlü, daha modern İzmir’i hep birlikte kuralım. Şehrimize saygımız, al bayrağımızdan aldığımız inançla hep birlikte durmaksızın daha ileriye!" diye konuştu.

"GÜZEL İŞLERİ YAPMAK BİZİMKİLERİN İŞİ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise "İzmir’de çekirdeğe çiğdem, domatese domat, çamaşır suyuna klorak deriz. Kendimizi bu vatanın her bir evladından ayırt etmesek de bize şehir dışında ‘İzmirli’ derler¨ sözleriyle açıklamalarına başlayan İl Başkanı Aslanoğlu, ¨İzmir, hayata farklı yerden bakar. Çok çalışmasına çalışırız ama hayatın tadına da bakarız. Ruhumuzu dolara da daha fazla kazanmaya da satmayız. Denize girmenin, Kordon’da yürümenin hazzını paraya da makama da değişmeyiz. Biz İzmir’in doğasına, yeşiline aşığımız. Bir Kordon’da günbatımını izlemeye bir de Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal’e aşığız. Betonu övenlerle bizim aramızda kocaman bir fark var. Bizler İnciraltı’nda, Karagöl’de piknik yaparsak mutlu oluruz onlar orada rezidans yaparsa mutlu olur. İnciraltı’nda Kent Ormanı yapan Ahmet Piriştina ile Homeros’ta rekreasyon alanı yapanı Aziz Kocaoğlu ile Olivelo Yaşam Parkı’nı yapan Tunç Soyer ile gurur duyarız. Bu güzel işlere şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay devam edecek. Güzel işleri yapmak bizimkilerin işi o güzel işleri anlatmak ise bizim işimi" dedi.

ASLANOĞLU: BAŞKA İZMİR YOK

"Bizimkiler Buca Cezaevi’nin arsası yeşil kalsın, İnciraltı yeşil kalsın mücadelesinde onlara bıraksak Çeşme’yi betonlaştıracaklar" diyerek konuşmasını sürdüren Aslanoğlu, "Bizimkiler Kazdağları, altın madenleri nöbetinde. Bize soruyorlar: AK Parti yerel yönetimleri bir kez alırsa ne olur?’ diye. Bir kez gelirlerse ne ağaç kalır ne çiçek ne doğa kalır ne de böcek. Bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz. Azalmadan, kırılmadan dökülmeden… Bir olacak, iri olacak, diri olacak ve hep birlikte zafere odaklanacağız. Bizler CHP’liyiz. Parti politikalarını hayata geçiren başkanlarımız başımızın tacı. Başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Genç, vizyoner ve İzmir sevdalısı belediye başkan adaylarımızın halkımızdan bir kez daha vize alacağından kuşkumuz yok. Göstermelik işlerin değil, altyapının yanında olan belediye başkanlarımız ve adaylarımızla gurur duyuyoruz. Onlarla bizim aramızda o kadar çok fark var ki… Onların lideri İngiliz vapuru ile kaçıp giden Vahdettin, bizim liderimiz Bandırma Vapuru gelen Atatürk. Onların kahramanı İskilipli Atıf Hoca, bizim kahramanımız yoldaşı olmaktan onur doğduğumu İsmet İnönü. Onların akıl hocaları ‘Keşke Yunan galip gelsin’ dedi. Oysa biz İzmirliler haykırırız: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız! İzmir’de genel seçimlerde fark attık ama yetmedi, haramilerin saltanatını yıkamadık. Ancak hiç heveslenmeyin, İzmir’i size yedirmeyeceğiz. CHP’nin bayrağını bir kez daha dalgalandırmak için ayağa kalkın arkadaşlar: Başka İzmir yok!¨ diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve 30 ilçenin belediye başkan adayları tek tek sahneye çıkarak tanıtıldı.