Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı açıklamada üyelerine düzenli fuar teşviği sunan tek oda olduklarını belirtti.

Oda olarak 2022'de 13, 2023'de ise 20 yurt dışı fuar organizasyonu için destek sağladıklarını bildiren Özgener, "Bu yıl ise henüz 2 aylık süreçte 13 yurt dışı fuara ziyaret organizasyonumuz oldu. 2024 yılı sonuna kadar geçtiğimiz yıldan çok daha fazla organizasyona ulaşmak, çok daha fazla üyemizi fuarlara yönlendirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özgener, 2024 yılında Avrupa ve Ortadoğu'daki fuarların yanı sıra Uzak Doğu ve Amerika'daki fuarlar için de çalışma yapacaklarını bildirdi.

Destek verdikleri fuarlarda üye firmaların ciddi iş bağlantıları kurduklarına işaret eden Özgener, şunları kaydetti:

"Fuarlar, kentimizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor. 2023 yılında fuarcılık hizmetlerimiz ve üyelerimize sunduğumuz fuar destekleri için ayırdığımız bütçe 30 milyon liraydı. Söz konusu harcamalar için 2024 bütçemizde 80 milyon lira ayırdık. Üyelerimizden aldığımız güçle, fuarcılık hizmetlerimizi öncü ve örnek oda olarak sürdürmeye devam edeceğiz."