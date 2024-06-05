Özgür Özel, 47 yıl sonra CHP'nin birinci parti konumuna yükseldiği 31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı gün doğan yavru kediyi sahiplendi. Kedinin ismi "Zafer" olarak belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin başarılarını sembolize eden anlamlı bir adım atarak, 31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı gün doğan yavru kediyi sahiplendiğini duyurdu. Partinin yeni üyesi olarak tanıtılan kedinin ismi "Zafer" olarak belirlendi. Özel, Zafer'in CHP Genel Merkezi'nde uzun yıllardır maskot olarak bilinen Şero ile birlikte yeni zaferlere omuz omuza koşacağını ifade etti.

CHP Genel Merkezi’nde Yeni Bir Yüz

Zafer, CHP Genel Merkezi'nde yeni bir yüz olarak dikkat çekiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in sahiplenmesiyle partiye katılan Zafer, CHP'nin uzun yıllardır maskotu olan Şero'ya katıldı. Bu gelişme, parti içerisinde ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Özgür Özel'in Açıklamaları

Özgür Özel, Zafer'in partinin yeni maskotu olarak büyük bir sembol haline geleceğini belirtti. Özel, "Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak" dedi. Bu açıklama, CHP'nin başarısını ve geleceğe yönelik umutlarını vurgulayan önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

31 Mart yerel seçimleri, CHP için büyük bir zaferin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu seçimlerde CHP, 47 yıl sonra ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak."