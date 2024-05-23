Aslanoğlu, miting öncesinde Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Belediye Başkanı Ünal Işık'la bir araya geldi ve adalet taleplerini dile getirdi. "Yıllarca emek veren milyonlarca emeklinin sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve onlara destek olmak için buradayız" dedi.

"Kriz üreten siyasete dur diyoruz"

Aslanoğlu, AK Parti'nin ekonomik krizi derinleştirerek emeklilere, işçilere, memurlara ve tüm vatandaşlara yüklediğini belirtti. "Emekli olan vatandaşlarımızın yaşamını daha iyi hale getirmek için buradayız. Adalet istiyoruz!" şeklinde konuştu.

En düşük emekli aylığının yılın başından itibaren eridiğini vurgulayan Aslanoğlu, "Emeklilerimiz artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Onların sesi olmak için buradayız" dedi.

Onurlu yaşam için mücadele

Aslanoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Tüm emeklileri ve yarının emeklisini Ankara'ya bekliyoruz. Adalet için, onurlu bir yaşam için bir araya geliyoruz. Yarınları için mücadele eden herkesi bekliyoruz!"