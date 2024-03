Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ilçe merkezinde ki esnaflarla bir araya geldi. Atatürk caddesi üzerindeki esnafları tek tek dolaşan Çiçek, esnafların istek ve taleplerini dinledi, yeni dönemde yapacağı çalışmaları anlattı.

‘’Esnafımızın sesi olacağız’’

Menderes’te her kesimin hizmetinde olacaklarını kaydeden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ‘’ Atatürk caddesi üzerinde yer alan esnaflarımızı ziyaret edip, hayırlı iş dileğinde bulunduk. Menderes'imizin can damarı esnaflarımız için durmadan, yorulmadan çalışacak, esnafımızın ekmeğini büyütecek projeleri hayata geçireceğiz. 1 Nisan itibariyle her şey çok güzel olacak. ‘’ dedi.