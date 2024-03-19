"31 Mart sonrası yine sokaklardayım"



CHP adayı Duman, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın katılımıyla Buca Şirinyer'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunları dinledi ve projelerini anlattı. Duman, "Ben Buca'nın evladıyım. 31 Mart sonrasında yine sokaklarda olacağım. Sizlerin taleplerini yerinde gelip inceleyip, çözüme kavuşturacağım" dedi.



“Güzel yarınlara taşıyacağız”



Şirinyer'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Duman, "Buca'nın güzelliklerini ve zenginliklerini daha da ön plana çıkaracak projelerimizle halkımızın karşısındayız. Adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Buca'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için buradayız. Sizlerin desteği ve katkılarıyla, Buca'yı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



Mutfakta yangın var



CHP’li Görkem Duman, ziyaretleri sırasında vatandaşların ülkedeki ekonomik zorluklardan dert yandığını, “Şu an ülkenin tek gündemi maalesef mutfaktaki yangın. Biz projelerimizi anlatmak, çalışmalarımızı anlatmak istesek de konu sürekli ekonomiye geliyor. Bu güzel insanlar, bu derin yoksulluğu, sırt çevrilmişliği, kaderine terk edilmişliği hak etmiyor" diye konuştu.