"Nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar"



Bu seçimde her adayın bireysel yarıştığını ancak Buca’da vatandaşlarla beraber çok güzel bir ittifak kurduklarını belirten CHP’li Görkem Duman, "Bizler Buca ittifakını sizin gönlünüzle kurduk. Bu ittifak her geçen gün büyüyor. Bu ittifakı kıskanıyorlar, nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar. Ama başaramıyorlar. Sizler çok iyi biliyorsunuz, kimler samimi, kimler takiye yapıyor. Çok iyi biliyorsunuz." dedi



"Kapımız ve gönlümüz her zaman açık"



Belediyeyi yönetirken şeffaflık ve kucaklayıcı bir anlayış çerçevesinde hareket edeceklerini ifade eden Duman, "Bizim kapımız da gönlümüz de herkese açık. Bizim yönetim anlayışımızda şeffaflık, adalet, birleştiricilik ve hakkaniyetli bir hizmet olacak. Kapımız ve gönlümüz her zaman açık olacak." dedi



Ova'da yapılacak sosyal projeleri paylaştı



Ova bölgesinin sorunlarını da çok iyi bildiğini belirten CHP'li Duman, "Sorunları ve ihtiyaçları çok iyi biliyorum. Okul öncesi çocuklarımız için kreş ihtiyacımız var, okul çağındaki öğrenciler için etüt ve spor merkezlerine ihtiyacımız var. Taziye evleri de öyle… Bunların hepsini planladık."



“Siz her şeyin en iyisine layıksınız”



Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise sosyal projelerini anlatarak, “Görkem Başkanımız ile beraber burada çok güzel işlere imza atacağız. Bize güvenin, birlikte çocuklarımız için spor tesisi açalım, annelerimiz için kreşler açalım, kadınlarımız için mahalle merkezleri, emekliler için sosyal tesis açalım. Siz her şeyin en iyisine layıksınız.” diye konuştu.