Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal'ın Büyük Vaadi: Sahile Kesintisiz Bağlantı

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, Bayraklı sahilini kesintisiz olarak canlandıracak projelerini kamuoyuyla paylaştı. Önal, "Artık Bayraklı sahile hasret kalmayacak. Vatandaşlar, belediyenin ön tarafında kesintisiz bir şekilde denize ulaşım sağlayacak" dedi.

Gelecek 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıklayan ve büyük beğeni toplayan İrfan Önal, sokak sağlıklaştırmalarıyla birlikte Bayraklı'nın denize kesintisiz bir bağlantıya kavuşacağını vurguladı. Önal, "Bayraklı, artık sahile özlemini duymayacak. Vatandaşlar, belediyenin ön tarafında kesintisiz bir şekilde denize ulaşım sağlayacak. Bu proje, sadece deniz ulaşımını değil aynı zamanda otopark sorununu da çözecek. Denizden döndükten sonra Bayraklımızın sevgi yolu adını verdiğimiz ve yıllardır bekleyen sokak sağlıklaştırması da ilk işlerimiz arasında yer alacak. Bu sözü veriyorum, hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Turizmde Yeni Atılım

Turizm konusuna da değinen Önal, "Smyrna Höyüğü bölgesi, Avrupa'da benzer yerlerde milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak, bu tür yerlerde yeterince düzenleme yapamadığımızda turist kaybı yaşanıyor. Smyrna Höyüğü'nün bulunduğu bölgeye sağlıklaştırma çalışmaları yapacağız. Projeleri ortaklaşa ilerleteceğiz ve 5 yıl içinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.