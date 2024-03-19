Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, sabah saatlerinde Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Gediz Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile birlikte Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret eden Mutlu, şehitler için dua okudu ve mezarlarına karanfil bıraktı. Meclis üyesi adaylarıyla birlikte Yapıcıoğlu bölgesinde temaslarda da bulunan Mutlu, esnafı ziyaret ederek destek istedi. Daha sonra Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek meslektaşlarıyla bir araya gelen Mutlu, Mersinli Mahallesi’nde oturan yüzlerce vatandaşla ise iftar yemeğinde buluştu. İftarın ardından Başkan Adayı Mutlu, Çanakkale şehitlerini anmak için İnönü Caddesi boyunca düzenlenen yürüyüşe İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile birlikte katıldı. Seçim şarkıları ve marşlar eşliğinde zafer coşkusunun doruk yaptığı yürüyüşte Mutlu, kortejin önüne geçerek vatandaşları selamladı. Yürüyüşün Uğur Mumcu Parkı’nda sonlanmasının ardından seçim otobüsünün üzerine çıkan Mutlu, vatandaşlara seslenerek, "Bu vatan için kendini feda edenlerin izinde, İzmir'e, Konak'a ve Karabağlar'a sahip çıkmaya sizlerin oylarıyla devam edeceğiz" dedi.

ŞANTİYEDE İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, sabahın erken saatlerinde Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Gediz Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Fen İşleri Müdürü Emin Adil Korkmaz ve Birimler Yetkilisi İlker Güler'den çalışmalar hakkında ilişkin bilgi alan Mutlu'ya, Genel-İş 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ziyarette işçilerin taleplerini de dinleyen Başkan Adayı Mutlu, "Önümüzdeki 5 yıl sizler benim çalışma arkadaşım olacaksınız. Hayata hep hak temelli baktım, demokrasi mücadelelerinde ön saflarda yer aldım. Emeğin en yüce değer olduğunu ailemden öğrendim. İktidara giden yol yerelde güçlü belediyelerden geçiyor. Ben hiçbir zaman kişisel başarı hikayelerine inanmadım. Bu ortak bir başarıdır. 5 yıl boyunca omuz omuza çok çalışacağız. Çalışma koşullarınız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hep birlikte bir başarı hikayesi yazalım. Bizim mazeretimizin olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI

CHP'li Mutlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dua okuyan ve mezarlarına karanfil bırakan Tugay ile Mutlu, burada bulunan acılı şehit ailelerine daima yanlarında olacaklarının sözünü verdi.

ESNAFI GEZDİ, DESTEK İSTEDİ

Ardından meclis üyesi adaylarıyla birlikte Yapıcıoğlu bölgesinde temaslarda bulunan Mutlu, Rakım Elkutlu Caddesi’ni adım adım gezdi. Dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler dileyen Mutlu, seçim sürecinde destek istedi. Mutlu bölgedeki temasları kapsamında Aziziye Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret etti. Muhtar Özlem Kanmetin ile bir süre sohbet eden Mutlu, ardından Aziziye Semt Merkezi'ne geçti. Merkezde meslek eğitimi alan kadınları selamlayarak başarılar dileyen Mutlu, semt merkezlerinin sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

MİMARLAR ODASI'NDA MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU

CHP Konak Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek meslektaşlarıyla da bir araya geldi. Mutlu'nun satın alınarak restore edilmesi ve İzmir mimarlık ortamı ile kent kültür hayatına kazandırılması çalışmasında aktif olarak görev aldığı İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada; Oda Başkanı Uğur Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Ziyarette yeni dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Tarihi yeniden ayağa kaldırmak için restorasyon süreçleriyle ilgili önemli çalışmalar yapacaklarını kaydeden Mutlu, "Odada Konak üzerine çok fazla çalışma yapmıştık. Kentin daha iyi tasarlanması için bilgileriniz önemli. Tasarım kültürü kente yerleşsin istiyoruz. Bu dönem mimarları tasarımın, dönüşümün içine dahil edelim istiyorum. Seçildikten sonra 1 Nisan'dan itibaren birlikte çok çalışacağız" dedi. Mutlu, Gezi Davası'ndaki kararlar nedeniyle başlatılan ve İzmir Mimarlık Merkezi önünde 693 gündür devam eden Adalet Nöbeti'ni de ziyaret etti.

KİMSE KENDİNİ UNUTULMUŞ HİSSETMEYECEK

Mutlu, bir sonraki durağı olan Mersinli Mahallesi'nde iftar yemeği verdi. Vatandaşları tek tek selamlayan Mutlu, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmadı. İftar programında konuşan Mutlu, sorunları çözmek için belediye başkanlığına aday olduğunu söyleyerek, "Mesleğim gereği uzun süre kent sorunları üzerine çalıştım. Önümüzdeki 5 yılda Konak'ta hepinizin hayatına dokunmak, daha yaşanabilir, çocukların kreşlere gittiği, spor olanaklarının olduğu, kütüphanelerimizin 7/24 açık olduğu, emekliler için lokallerin olduğu, ileri yaş ve engelliler için merkezlerin olduğu, trafiğe çözüm bulmak için çalışmalar yaptığımız bambaşka Konak için yola çıktık. Konak'ın bu kadim semtinde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Her mahallemiz Konak'ın bütçesinden eşit yararlanacak. Kimse kendini unutulmuş hissetmeyecek. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

İNÖNÜ CADDESİ'NDE GÖRKEMLİ YÜRÜYÜŞ

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne de katıldı. CHP Konak ve Karabağlar ilçe örgütlerinin çağrısıyla toplanan ve yüzlerce kişiden oluşan kortej, ellerinde CHP ve Türk bayraklarıyla Fahrettin Altay Meydanı'ndan Uğur Mumcu Parkı'na kadar yürüdü. Seçim şarkıları ve marşlar eşliğinde zafer coşkusunun doruk yaptığı yürüyüşte, Mutlu'nun yanı sıra İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar yer aldı. "Geri dönmeyi asla düşünmediler" yazılı pankartın taşındığı yürüyüşte sık sık "Birleşe birleşe kazanacağız", "Türkiye laiktir laik kalacak", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Her şey çok güzel olacak" sloganları atıldı. CHP’li bazı gençler ellerine meşaleler alarak yürüyüşe katılırken, çok sayıda kişi de balkonlardan el sallayarak, slogan atarak destek verdi.

SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Uğur Mumcu Parkı'na gelinmesinin ardından siyasiler seçim otobüsünün üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde konuşmasına başlayan Mutlu, "Bugün, tam 109 yıl önce bizim için hayatını veren şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Gencecik yaşta çocuklar o sene mezun olamadı. Bu vatan için canlarını feda ettiler. Bizler bu vatan için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizi önümüzdeki 5 yılda yerel yönetimlerde, 5 yıl sonra da iktidar olarak sürdüreceğiz. Partimiz İzmir'de bir tarih yazdı ve seçilebilecek yerlerden 9 kadın aday gösterdi. Bizler liyakatimiz, geçmişimiz ve çok çalışmamız sayesinde geldik. Bundan sonra da dayanışarak çok başarılı olacağız. Bu vatan için kendini feda edenlerin izinde, İzmir'e, Konak'a ve Karabağlar'a sahip çıkmaya sizlerin oylarıyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Miting havasında gerçekleşen konuşmaların ardından Mutlu, kendisine yoğun ilgi gösteren partililer ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi