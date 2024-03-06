Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, saha temaslarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Günün ilk ziyaretini PM Üyesi Yankı Bağcıoğlu ile birlikte Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (TEMŞAD) yapan Mutlu, ardından Alsancak bölgesinde çalışan apartman görevlileri ile bir araya geldi. Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen İzmir ve Alsancak'a Emek Verenler Ödül Töreni'ne de katılan Mutlu, daha sonra fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz'ün Doğu Ekspresi ile çıktığı seyahatte çektiği doğa manzaralarından oluşan "Doğunun Gizemi Kars" adlı sergisinin açılış törenine katıldı. Bir sonraki durağı İsmet Paşa Mahallesi olan Mutlu, halk buluşmasında taleplere kulak verdi. Mutlu, son olarak Konya Beyşehir Damlapınar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı etkinliğine katıldı.

PM ÜYESİ BAĞCIOĞLU İLE TEMŞAD'A ZİYARET

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Parti Meclisi (PM) Üyesi Yankı Bağcıoğlu ile birlikte Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (TEMŞAD) ziyaret etti. Dernek yöneticileri talep ve beklentilerini iletmelerinin ardından ziyaretlerinden dolayı Bağcıoğlu ve Mutlu'ya teşekkür etti. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Yakınları ve Gaziler Lokali'ni ziyaret eden Bağcıoğlu ve Mutlu, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

APARTMAN GÖREVLİLERİ İLE BULUŞTU

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Alsancak bölgesinde çalışan apartman görevlileri ile bir araya geldi. Kültür Mahallesi Muhtarı Nilgün Güney'in de katıldığı toplantıda talep ve isteklere kulak veren Mutlu, "Mahallemizin sorunlarını biliyoruz ama sizlerle özellikle görüşelim istedik. Belediyeciliği ve kenti biliyoruz. Başkanlık bugüne kadar edindiğiniz birikimle yapacağınız bir iştir. Acemiliklere, deneme yanılmalara kimsenin tahammülü yok. Biz 1 Nisan'dan itibaren hiç zaman kaybetmeden hemen çalışmaya başlayacağız. Rögarlar düzenli olarak temizlenecek. Altyapıya dair tüm sorunların çözümü için Büyükşehir Adayımız Cemil Tugay, şimdiden planlamalarını yapıyor. Kaldırım işgallerine son vereceğiz, tuvalet sıkıntısını çözeceğiz. Özellikle emekliler için lokaller yapacağız. Pazar yerlerini daha sık denetleyeceğiz. Yolları da kaldırımları da dayanıklılığı sağlayarak, suların akıp gideceği ve yayaların da takılmayacağı şekilde yapacağız" diye konuştu.

EMEK VERENLER ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI

Başkan Adayı Mutlu, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından her yıl düzenlenen İzmir ve Alsancak'a Emek Verenler Ödül Töreni'ne de katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Dilek Olcay, törene katılımından dolayı Başkan Mutlu'ya teşekkür etti. Törende İzmir Palas Turizm Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kilimci'ye ödülünü takdim eden Başkan Adayı Mutlu, "Ben de uzun yıllardır Alsancak'ta yaşıyorum. Derneğinizin şimdiye kadar yaptığı çalışmaların hep izleyicisi, bazen de katılımcısı olmaya çalıştım. Semtin 7'den 70'e tüm nüfusunun taleplerini biliyorum. Bu istekleri sizlerin de değerli katılımıyla çözmek üzere yola çıktım" ifadelerini kullandı.

DOĞUNUN GİZEMİ KARS SERGİSİNİ GEZDİ

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, daha sonra fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz'ün Doğu Ekspresi ile çıktığı seyahatte çektiği doğa manzaralarından oluşan "Doğunun Gizemi Kars" adlı sergisinin açılış törenine katıldı. Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi gezen Mutlu, eserler hakkında Erçetingöz'den bilgi aldı. Fotoğrafların büyüleyici olduğunu belirten Mutlu, emeklerinden dolayı Erçetingöz'ü tebrik etti.

İSMET PAŞA MAHALLESİ'NDE HALK BULUŞMASI

Mutlu'nun gün içerisindeki bir sonraki durağı İsmet Paşa Mahallesi oldu. İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte katıldığı toplantıda halkla buluşan Mutlu, talep ve istekleri dinledi. Belediye meclislerinin temsil alanlarından sadece biri olduğunu belirten Mutlu, "Biz bu dönem mahalle meclislerini kuracağız. Sizler mahallenizde söz sahibi olacaksınız. Sadece belediye meclisinde 25-26 kişi ile bu kenti yönetmeyeceğiz. Bu benim katılımcılık anlayışıma da aykırı. Hep birlikte yöneteceğiz. Herkes söz sahibi olacak, sizler aktif yurttaş olacaksınız. Mahalle temsilcilikleri ile birlikte meclis üyeleri görevlendirilecek. Meclis üyeleri mahalle sorunlarını, mahalle temsilcileri ile takip edecek. Meclis üyeleri kamusal taleplerin peşine düşecek sadece" dedi.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Konuşmasının devamında sandık mesajları veren Mutlu, "Emeklilerin hali ortada, açlık sınırının altında yaşıyorlar. Çocuklara imamlar ders veriyor. Bizi bu duruma düşürenlere sandıkta cevap vereceğiz. Kalemize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sıradan bir yerel seçim değil. Bu seçim köprüden önce son çıkış. 2028 yılında iktidar olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

KİMSENİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK

Vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorularına yanıt veren Mutlu, "Seçimi aldıktan sonra plancı arkadaşlarımızla buraya geleceğiz. Tek tek herkesin sorularına yanıt verilecek. Hepimizin içine sindikten sonra yola devam edeceğiz. Mevcut planlarda çok büyük hata yoksa onlarla devam etmekten yanayım. Bugün ben desem ki yeni plan yapalım zaman kaybı olur. Kimsenin daha fazla kaybedecek zamanı yok" şeklinde konuştu.

BİRİNCİ OLMAKTAN EN UTANDIĞIMIZ KONU

Mutlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Uyuşturucu kullanımı, İzmir olarak bizim birinci olmaktan en utandığımız konu. Gençlerin bu maddelere bu kadar kolay erişebiliyor olması yine bir ülke politikası ne yazık ki. Biz bu dönemde hem Emniyet ile iş birliği yapacağız hem de spor merkezleri, gençlik merkezleri, 24 saat açık kütüphaneler açacağız. Çocuklar için mahallelerimize kreşler kazandıracağız. Bakım merkezleriyle kadınların üzerindeki yükü alacağız. Önümüzdeki beş yıl boyunca herkesin biraz nefes almasını sağlayabilmek istiyoruz." Başkan Adayı Mutlu, halk buluşmasının ardından mahalledeki seçim ofislerini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Mutlu, emeklerinden dolayı partililere teşekkür etti.

SIK SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ

Başkan Adayı Mutlu, son olarak Konya Beyşehir Damlapınar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı etkinliğine katıldı. Toros Pazar Yeri'nde gerçekleşen programda konuşan Mutlu, "Bizimle yemeğinizi paylaştığınız ve dost sofranızı açtığınız için teşekkür ediyorum. Bu ilk buluşmamız ama seçildikten sonra sık sık bir araya geleceğiz" dedi.