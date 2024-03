Mahalle ve Sanayi Sitesi ziyaretlerinin yanı sıra Ödemiş Belediyesi’nin hizmet binalarında ve şantiyelerinde belediye çalışanlarını ziyaret eden CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan, yüksek enflasyon sebebiyle alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkati çekerek belediye işçilerinin günlük yevmiyesini net en az 1000 lira yapacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapacaklarını açıkladı.

“TENCEREDE ET PİŞMESİ LÜKS HALE GELMİŞ DURUMDA”

İşçilerle gerçekleştirdiği buluşmalarda ücretlerde iyileştirme yapacakları müjdesini paylaşan Turan, “Ülkemizde görülmedik ölçüde bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Tablo giderek zorlaşıyor. Bu ortamda elbette alınan ücretler de eriyor. Yılbaşından itibaren geçerli olan 10 bin lira emekli maaşıyla, 17 bin lira asgari ücretle geçinmek mucize gibi. Eve tek maaş giriyorsa bu ortamda çocuklarımızı sağlıkla büyütmeye çalışmak da çok zor. Eğitimden tasarruf olmayacağı için ailelerimiz bin bir fedakarlıkla çocuklarını yetiştiriyor. İnsanımız bugün kirasıydı, elektriğiydi, suyuydu, doğalgazıydı, odunuydu, kömürüydü derken elde kalan ile günleri haftaları tamamlamaya uğraşıyor. Tencerede et pişmesi lüks hale gelmiş durumda. Ülkemizdeki bu krizin sorumlusu biz değiliz, çözecek olan da biz değiliz. Yine de karıncanın kardeşi var diyerek bu zor dönemi hep beraber atlatmak için ne yapabiliriz, bunu düşünüyoruz.

Bu ortamda bizler de Ödemiş için emek veren, yazın sıcağında, kışın ayazında, ihtiyaç duyulan her anda sahada olan Ödemiş Belediyesi işçilerimizi enflasyonun bu yorucu ortamından korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Hesabımızı buna göre yapıp dersimize çalışıyoruz. Belediye emekçilerimizi enflasyona ezdirmemek adına günlük yevmiyelerini net en az 1000 lira olacak şekilde ücret iyileştirmesine gideceğiz.

Belediyemizin gelir ve gider dengesini en iyi şekilde gözeterek atacağımız adımlarla bu iyileştirmeleri sağlayacağız. Alın teri döken, emek veren işçinin ücretinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı neyse onu tam olarak zamanında vereceğiz. Bizim için en yüce değer emekse bu emeğin karşılığında işçimizin hayatını kolaylaştırmak da bizim sorumluluğumuz olacak. İşçilerimizin ve ailelerinin huzur ve refahını yükselterek Ödemişimiz için çok daha etkili bir belediyeciliği sağlayacağız. Çok çalışacağız ama günün sonunda bir şeyleri başarmış olmanın huzuru hepimizi mutlu edecek. Bu hizmet yolunda belediyemizin her bir çalışanına ihtiyacımız olacak. Hep beraber çalışacağız.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” MESAJI

Geçici süreli istihdam edilen arkadaşlarımızın da Belediye Personel Ltd. Şti. bünyesine dahil edilmesini böylelikle sendikal haklara kavuşmalarını, herkesin eşit işe karşılık eşit ücret alması hedefimizi daha önce de paylaşmıştık. Aynı noktadayız işçilerimizin sendikal haklara kavuşması önceliklerimiz arasında olacak. Aynı işi yapan kişilerin farklı ücretler alması kabul edilemez. Biz bu anlamda eşit işe eşit ücret anlayışıyla da tüm işçilerimiz için huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacağız. İlçe Başkanlığı yaptığım dönemde toplu sözleşmenin bayramını hep beraber yaşamıştık. Emeğin bayramında yine bir arada olacağız.

Ödemiş’in her sokağında, her taşında, her parkında, her meydanında alın terimiz, aklımız ve yüreğimiz olacak. Pırıl pırıl bir şehirde işçilerimizin emeklerinin karşılığını eksiksiz vermiş olmanın gönül rahatlığıyla geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.