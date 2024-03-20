Seçim çalışmaları kapsamında ilçesini karış karış dolaşan CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, yeni dönemde Menderes’e kazandıracakları projeleri açıkladı. Çiçek’in, ilçenin en büyük sorunu olan otopark sıkıntısını ortadan kaldıracak projeleri dikkat çekti.

Yeraltı otoparkı ve katlı otopark

Menderes meydanının altına inşa edilecek yeraltı otoparkının 2 katlı ve 300 araç kapasiteli olacağı belirtildi. Diğer otopark projesi ise eski 75. Yıl Düğün Salonu’nun olduğu alana yapılacak. 3 katlı ve 500 araç kapasiteli olacak katlı otopark cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100. yıl katlı otoparkı ismini alacak. Yapılacak 2 otopark projesi ile toplam 800 araç kapasitelik alan yaratılarak otopark sorununa neşter vurulacak. Bunun yanı sıra 44 mahallenin tamamında yol yapım çalışmaları gerçekleştirilerek sorunlu yollar tarih olurken, yeni yollar da ilçeye kazandırılacak.

Trafik rahatlayacak

Menderesli vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek ortak akılla projeleri hazırladıklarını kaydeden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ‘’ Konuştuğumuz, görüştüğümüz hemşehrilerimizin en büyük sıkıntılarının başında trafik sorunu geliyor. Otopark yetersizliğinden kaynaklı araçların kaldırım kenarlarına park etmesi sonucu büyük bir trafik sorunu oluşuyor. Her gün büyüyen ilçemizde haliyle trafikte büyük bir sorun. Bunun önüne geçmek adına 2 önemli projeyi Menderes’imize kazandıracağız. Yeraltı ve katlı otoparklarımızla bu soruna kökten çözüm olacağız. Menderes’imizin ana arterlerinde de yol güzergahlarında yapacağımız düzenleme ile trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak.’’ dedi