31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP’nin Menderes Belediye Başkan Adayı olan İlkay Çiçek projeleriyle dikkat çekiyor. Menderes’in geleceğine katkı sunacak projelerini açıklayan Çiçek, yeni belediye binasını ilçeye kazandıracaklarını ve inşaatı durma noktasına gelen Menderes Cem Evi’ni tamamlayarak Mendereslilerin hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Modern mimari, akıllı sistem

İlçe meydanında modern mimari ile çağın şartlarına uygun Menderes’in en az 50 yılına hitap edecek yeni bir belediye binası ilçeye kazandırılacak. Vatandaşların rahat bir ortamda hizmet almasının amaçlandığı bina akıllı sistem olarak tasarlanacak. Her geçen gün büyüyen ilçenin taleplerini daha etkin ve hızlı şekilde yerine getirebilmek adına belediye bünyesinde yeni müdürlükler de kurulacak.

Menderes Cem Evi’ne belediye desteği

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından Menderes’e kazandırılması planlanan ancak maddi sıkıntılar nedeniyle durma noktasına gelen Menderes Cemi Evi belediyenin destekleriyle tamamlanacak.

Kısa sürede tamamlanacak

Planlanan tüm projelerin Mendereslilerin talep ve ihtiyaçlarına göre hazırlandığını kaydeden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ‘’ 1 Nisan itibariyle çok hızlı ve etkin şekilde projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Bu projelerimizden birisi yeni belediye binasının Menderes’imize kazandırılması. Mevcut binamız artık yetersiz kalıyor. İlçe meydanımıza Menderes’e yakışır bir belediye binasını kazandıracağız. Bunun yanı sıra Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından ilçemize kazandırılacak cem evinin inşaatı var. Belediyemiz arazi tahsisinde bulunmuş ve destekçilerin yardımıyla süren bir inşaat vardı ancak bu proje maddi sıkıntılar nedeniyle durma noktasına geldi. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden birisi de cem evinin inşaatının tamamlanması için destek sağlamak olacak. Biz herkesin sesi olmak için yola çıktık. Bu kapsamda tüm kesimlere dokunan projelerimiz ile hemşehrilerimizin yanında olacağız.’’ dedi.