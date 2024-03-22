Aliağa'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( BAHÇELİ EVLER Bahçelievler Mevki Yolu 2462 )
B. Hayrettin Paşa
Bozköy ( Şahin Sk. Çakıcı Sk. Tepe Sk. OVA Okul 2 Sk. Kara Sk. Kalaycı Sk. Er Sk. Dönmez Sk. Avcı Sk. Ana Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Çırpı Cami ( FEVZİ ÇAKMAK Eski Değirmen Sk. Erçolak Sk. Cinaloğlu Sk. Cansızlar Sk. Cambazoğlu Sk. Abdi Yalçın Cd. Örentepe Cd. Çınar Çk. VALİ KAZIM DİRİK Sanayi Sk. Salioğlu Sk. Sakızlıoğlu Sk. Saim Çavuş Sk. Mustafa Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Murat Hoca Cd. Lonca Civan Sk. Kuloğlu Sk. Kemal Sk. Kazım Karabekir Cd. Karababa Sk. Hasan Ali Çk. Hasan Adanır Sk. Gazi Sk. )
Kızılcaova
Havuzbaşı
Mektep ( Alptekin Sk. FEVZİ ÇAKMAK ÇIRPI HAVUZBAŞI Konut Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Toplu Konut Sk. VALİ KAZIM DİRİK Vidin Sk. Yaşar Doğu Cd. Çırpı İstasyon Sk. Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. OKUL )
Çiftçigediği
Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK Çırpı İstasyon Sk. OKUL HUZUR )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET )
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Demircilik ( MERKEZ İSTASYON MEHMET AKİF CELAL BAYAR KABAKÇI BAHÇE )
Fatih ( Yağcı Kavak Küme Evleri )
Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Yeşilova ( 4054. Sk. 4053. Sk. 4050. Sk. 4048/1. Sk. 4044/1. Sk. 4044. Sk. 4048. Sk. 6244. Sk. 6225. Sk. 4063/1. Sk. 4061. Sk. 4056. Sk. 4055/2. Sk. 4055/1. Sk. 4055. Sk. )
Karacaoğlan ( 6246. Sk. 6245. Sk. 6244. Sk. 6243. Sk. 6242. Sk. 6241. Sk. 6236. Sk. 6234. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6225. Sk. 6224. Sk. 6223. Sk. 4044. Sk. 6228. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Gazipaşa ( 77 67 BEGONYA 71/2 61/3 71/3 ŞAKAYIK Çiğdem Sk. YAKAMOZ Zeytin Çiçeği Sk. ZEYREK Sarmaşık Sk. Mor Salkım Sk. Manolya Sk. 79. Sk. 75 75. Cd. 73 71/4 71 69/1. Sk. 69. Sk. 65/3. Sk. 65/2 65/1 65. Sk. 63 61/2 61/1 61 57. Sk. 55/1 28 71/1 Sk. 67/1 Sk. 67/2 )
Uzunburun
Salimbey ( 77/2 YAKAMOZ Yamaç Site İç Yol Papatya Sk. Esnaflar Sitesi 77/1 59. Sk. 116/1. Sk. 116. Sk. 114. Sk. 77/2 )
Kesinti saati: 12:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Foça'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Mareşal Fevzi Çakmak ( Adnan Menderes Cd. 85. Yıl Cumhuriyet Cd. 65. Sk. 64. Sk. 62. Sk. 60. Sk. 59. Sk. 58. Sk. 563. Sk. 561. Sk. 557. Sk. 556. Sk. 555. Sk. 554. Sk. 553. Sk. 552. Sk. 550. Sk. 546. Sk. 542. Sk. 540. Sk. 534. Sk. 51. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 45. Sk. 44. Sk. Adnan Menderes Cd. 85. Yıl Cumhuriyet Cd. 65. Sk. 64. Sk. 62. Sk. 60. Sk. 59. Sk. 58. Sk. 563. Sk. 561. Sk. 557. Sk. 556. Sk. 555. Sk. 554. Sk. 553. Sk. 552. Sk. 550. Sk. 546. Sk. 542. Sk. 540. Sk. 534. Sk. 51. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 45. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 41. Sk. 11 Eylül Cd. 558 511 559 509 85. YIL CUMHURİYET 543 Çiller Sk. Atatürk Cd. 539. Sk. 538. Sk. 537. Sk. 535. Sk. )
Ilıpınar ( ILIPINAR KÜMEEVLER ILIPINAR KÜME EVLERİ ILIPINAR KÜME EVLERİ ILIPINAR KÜMEEVLER ILIPINAR KÜME EVLERİ ILIPINAR KÜME EVLERİ ILIPINAR KÖYÜ KÜMEEVLERİ ILIPINAR KÖYÜ KÜME EVLERİ ILIPINAR KÖYÜ KÜME EVLER ILIPINAR KÜME EVLERİ İzmir - Foça Yolu Cd. Foça İzmir Karayolu Cd. Ilıpınar Köyü Küme Evler ILIPINAR KUME EVLER Ilıpınar Köyü küme Evler ILIPINAR KÜMEEVLERİ ILIPINAR KÜMEEVLERİ ILIPINAR KÜME EVLERİ )
Kemal Atatürk ( 567 68/1 510 85/1 594 565 564 515 İsmet Paşa Cd. Fatih Cd. Belediye Sk. Atatürk Cd. 85. Yıl Cumhuriyet Cd. 68. Sk. 66. Sk. 593. Sk. 591. Sk. 590 587 585. Sk. 534. Sk. 533. Sk. 532. Sk. 531. Sk. 529. Sk. 528. Sk. 527. Sk. 526. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 522. Sk. 521. Sk. 520. Sk. 519. Sk. 518. Sk. 517. Sk. 516. Sk. 515. Sk. 514. Sk. 512. Sk. 510. Sk. 27 Mart Cd. 23. Sk. 11 Eylül Cd. 588 578 581 571 577 584 578 586 66/1 )
Kozbeyli
Yeniköy ( YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER YENİKÖY KÜME EVLERİ Yeniköy Yolu Yeniköy Köyü Yolu YENİKÖY KÜME EVLERİ YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER YENİKÖY KÜME EVLERİ YENİKÖY KÜMEEVLER )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gaziemir'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Dokuz Eylül ( 695. Sk. 694. Sk. Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk. Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sarnıç Yolu Cd. 692/1. Sk. Hava Eğitim Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaburun'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Merkez
Tepeboz
Sarpıncık ( Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık )
Hasseki ( Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz HASSEKİ Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz HASSEKİ Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz HASSEKİ )
Yayla ( Yaylaköy Yolu YAYLA Yaylaköy Yolu YAYLA Yaylaköy Yolu YAYLA )
Salman ( Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK )
Parlak ( ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ ÖREN DERESİ ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ ÖREN DERESİ ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ ÖREN DERESİ )
Küçükbahçe ( Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 )
İskele ( Burgaz. Cd. okul BURGAZ BODRUM 2247 2256 Deliklitaş Cd. Deniz 2. Sk. Deniz Sk. 2180 Ekinece Sk. Fehim Aytekin Cd. Fener Sk. Gül Sk. Halil Altın Cd. Hisarcık Sk. Hükümet Cd. Karaburun Karayer Cd. Kubilay Sk. Leylak Sk. Liman Cd. Mine Sk. Okul Sk. ORKİDE Oruç Reis Sk. Papatya Sk. Piri Reis Sk. Radika Seyranyüzü Cd. Tarişbank Sitesi Turgutreis Sk. Yasemin Sk. Yaya Yolu Sk. Yağhane 1 Sk. Zambak Sk. Çınaraltı İnci Sk. İskele Cd. İsmet Kırant Sk. 2233 2220 fesleğen 2175 IHLAMUR 2155 DENİZ SEYRANYÜZÜ 2205 2253 PELİT ADA ÇINAR 2216 2275/2 2276 2290 2280 YAĞHANE 2 2296 2228 2118 HARMANYERİ 5 2298. Sk. Ada Sk. Akasya Sk. Akvaryum Sitesi Sk. Aslanburnu Cd. Azmak Cd. Bambu Sk. 2270 Burgaz Cd. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 2230 2207 2207 2298 2235 2279 2247 2235 2214 2292 2115 2241 2236 2259 2235 DEĞİRMEN KUYUCAK 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 Burgaz. Cd. okul BURGAZ BODRUM 2247 2256 Deliklitaş Cd. Deniz 2. Sk. Deniz Sk. 2180 Ekinece Sk. Fehim Aytekin Cd. Fener Sk. Gül Sk. Halil Altın Cd. Hisarcık Sk. Hükümet Cd. Karaburun Karayer Cd. Kubilay Sk. Leylak Sk. Liman Cd. Mine Sk. Okul Sk. ORKİDE Oruç Reis Sk. Papatya Sk. Piri Reis Sk. Radika Seyranyüzü Cd. Tarişbank Sitesi Turgutreis Sk. Yasemin Sk. Yaya Yolu Sk. Yağhane 1 Sk. Zambak Sk. Çınaraltı İnci Sk. İskele Cd. İsmet Kırant Sk. 2233 2220 fesleğen 2175 IHLAMUR 2155 DENİZ SEYRANYÜZÜ 2205 2253 PELİT ADA ÇINAR 2216 2275/2 2276 2290 2280 YAĞHANE 2 2296 2228 2118 HARMANYERİ 5 2298. Sk. Ada Sk. Akasya Sk. Akvaryum Sitesi Sk. Aslanburnu Cd. Azmak Cd. Bambu Sk. 2270 Burgaz Cd. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 2230 2207 2207 2298 2235 2279 2247 2235 2214 2292 2115 2241 2236 2259 2235 DEĞİRMEN KUYUCAK 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 Burgaz. Cd. okul BURGAZ BODRUM 2247 2256 Deliklitaş Cd. Deniz 2. Sk. Deniz Sk. 2180 Ekinece Sk. Fehim Aytekin Cd. Fener Sk. Gül Sk. Halil Altın Cd. Hisarcık Sk. Hükümet Cd. Karaburun Karayer Cd. Kubilay Sk. Leylak Sk. Liman Cd. Mine Sk. Okul Sk. ORKİDE Oruç Reis Sk. Papatya Sk. Piri Reis Sk. Radika Seyranyüzü Cd. Tarişbank Sitesi Turgutreis Sk. Yasemin Sk. Yaya Yolu Sk. Yağhane 1 Sk. Zambak Sk. Çınaraltı İnci Sk. İskele Cd. İsmet Kırant Sk. 2233 2220 fesleğen 2175 IHLAMUR 2155 DENİZ SEYRANYÜZÜ 2205 2253 PELİT ADA ÇINAR 2216 2275/2 2276 2290 2280 YAĞHANE 2 2296 2228 2118 HARMANYERİ 5 2298. Sk. Ada Sk. Akasya Sk. Akvaryum Sitesi Sk. Aslanburnu Cd. Azmak Cd. Bambu Sk. 2270 Burgaz Cd. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 2230 2207 2207 2298 2235 2279 2247 2235 2214 2292 2115 2241 2236 2259 2235 DEĞİRMEN KUYUCAK 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 )
Merkez ( 1292 1239 Başkomutan Atatürk 1204 1204 1200 KUYUCAK 1215 1226 1231 1243 1298 KUYUCAK CADDESİ AŞAĞI ÇEŞME 1262 İzmir Cd. 1203 1264 1222 1200 1225 1200. Sk. 1201. Sk. 1202 1203. Sk. 1252. Sk. 1290. Sk. 1318. Sk. Atatürk Cd. Aşağı Çeşme Sk. Başkomutan Atatürk Büyükkent Sitesi Yolu Cumhuriyet Cd. Defne Sk. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Gökçe Deniz Sitesi Sk. Karaburun Karanfil Sk. KUYUCAK Lale Sk. Leylak Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Poyraz 1012 Sümbül Sk. Çayıriçi Çiğdem Sk. Özlerkent Sahil Sitesi Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. 1236 1316 1204 LALE 1314 1200 1222 1250 1240 1208 1241 1246 1282 1227 1230 1233 1292 1239 Başkomutan Atatürk 1204 1204 1200 KUYUCAK 1215 1226 1231 1243 1298 KUYUCAK CADDESİ AŞAĞI ÇEŞME 1262 İzmir Cd. 1203 1264 1222 1200 1225 1200. Sk. 1201. Sk. 1202 1203. Sk. 1252. Sk. 1290. Sk. 1318. Sk. Atatürk Cd. Aşağı Çeşme Sk. Başkomutan Atatürk Büyükkent Sitesi Yolu Cumhuriyet Cd. Defne Sk. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Gökçe Deniz Sitesi Sk. Karaburun Karanfil Sk. KUYUCAK Lale Sk. Leylak Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Poyraz 1012 Sümbül Sk. Çayıriçi Çiğdem Sk. Özlerkent Sahil Sitesi Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. 1236 1316 1204 LALE 1314 1200 1222 1250 1240 1208 1241 1246 1282 1227 1230 1233 1292 1239 Başkomutan Atatürk 1204 1204 1200 KUYUCAK 1215 1226 1231 1243 1298 KUYUCAK CADDESİ AŞAĞI ÇEŞME 1262 İzmir Cd. 1203 1264 1222 1200 1225 1200. Sk. 1201. Sk. 1202 1203. Sk. 1252. Sk. 1290. Sk. 1318. Sk. Atatürk Cd. Aşağı Çeşme Sk. Başkomutan Atatürk Büyükkent Sitesi Yolu Cumhuriyet Cd. Defne Sk. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Gökçe Deniz Sitesi Sk. Karaburun Karanfil Sk. KUYUCAK Lale Sk. Leylak Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Poyraz 1012 Sümbül Sk. Çayıriçi Çiğdem Sk. Özlerkent Sahil Sitesi Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. 1236 1316 1204 LALE 1314 1200 1222 1250 1240 1208 1241 1246 1282 1227 1230 1233 )
Kesinti saati: 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Mavişehir ( OPERA CADDESİ Hanri Benazus Caddesi 2040/5. Sk. 2040/6. Sk. 2044/1. Sk. 2044/2. Sk. 2044/3. Sk. 2044/4. Sk. 2045. Sk. 2045/1. Sk. Aziz Nesin Blv. Çocuk Parkı İçi Yolu Hasan Tahsin Uzer Caddesi )
Kesinti saati: 1:00 - 1:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Çambel ( 2509 2515 2525 2509 2512 2509 2515 2525 2509 2512 )
Kesinti saati: 10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Yıldırım
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş'te elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Balabanlı
Kazanlı
Karakova
Seyrekli
Kesinti saati: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri Şirinyer küme evleri YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri Şirinyer küme evleri )
Ertuğrul ( Yeşiltepe küme evleri cami önü küme evler Şirinyer küme evleri Yeşiltepe küme evleri cami önü küme evler Şirinyer küme evleri )
Mescitli
Ovakent
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Kaymakçı ( Barbaros Sk. ESELLİ KÜME EVLER Barbaros Sk. ESELLİ KÜME EVLER )
Pirinççi ( kızılkule küme ev KEMENLER OVA YOLU pirinççi kızılkule küme ev KEMENLER OVA YOLU pirinççi )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu Mescitli Köyü İç Yolu )
Kemenler
Emirli ( KIZMEZARLIĞI Emirli Köyü İç Yolu kızmezarlığı küme evler EMİRLİ MADEN KÜME EVLERİ emirli KIZMEZARLIĞI Emirli Köyü İç Yolu kızmezarlığı küme evler EMİRLİ MADEN KÜME EVLERİ emirli )
Çaylı
Bademli
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Turabiye ( Beyler Cd. BOORKOP BOORKOP boorkop BOORKOP BORKOP )
Turabiye ( NECAT HEPKON 31/1. Sk. 32 52/4. Sk. Beyler Cd. )
Camikebir ( 32 52/4. Sk. NECAT HEPKON )
Hıdırlık ( 78/4 Sk. Kocaçay Cd. NECAT HEPKON )
Turabiye
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tire'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: İhsaniye ( Yakupağa Çk. Solakoğlu Çk. Saruhan Sk. Nilüfer Sk. Lale Sk. Köşk Cd. ARKADAŞ Kazım Dirik Cd. Karakulak Sk. KARAGAZİ Işık Sk. Gökşen Efe Cd. Gökcen Efe Cd. Fabrika Cd. Deveci Sk. İnkılap Cd. Yörükoğlu Sk. Yavuz Selim Cd. )
İstiklal ( Yeni Sk. Nar Sk. Müezzin Sk. Kocaman Çıkmazı Sk. KARAGAZİ KARACAALİ Fadıloğlu Sk. Berber Sk. )
Dere ( SURATLI CAMİİ Abalı Çk. Aydınlı Sk. Kanal Sk. Keselli MOLLA YOKUŞU Süratli Sk. )
Paşa ( 2. Sülüklü Sk. Emin Sk. Erali Sk. Eralı Yokuşu Sk. Kabil Sk. MOLLA YOKUŞU Sülüklü Sk. SURATLI CAMİİ Süratli Yokuşu Sk. Tokmakoğlu Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kesinti yapılacak yerler: Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Kızılcahavlu
Kesinti saati: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Kırbaş
Arslanlar
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Altıntaş ( ŞEN 1. Başak Sk. 2.ŞEN 6.GÖÇMEN 7. Göçmen Sk. DUT ZAFER )
Yaka ( GÜL GÖKÇEN GENERAL FAHRETTİN ELVAN Dikmen Sk. DEMİRCİLER AVCILAR ADALET 6.GÖÇMEN 2.ÇAY ŞEN Şehit Kemal Sk. ÇAY ZAFER YILDIZ YEŞİLTEPE SIRA DEĞİRMENLER SÜMER Musavvat Sk. KIR KARAALAN IŞIK ILICA Ilgaz Sk. Hürriyet Sk. Hükümet Sk. GÜR )
Sıra ( ÜÇ ÇEŞMELER UZUN Soğanlı Sk. Dörtyol Sk. ATAY 2. Üç Evler Sk. )
Hacı İsa ( ÇELEN ZEYTİN Yavuz Sk. Turunç Sk. Necati Cumalı Cd. NARİNCE Mumcu Sk. Kaya Sk. Kanarya Sk. ERDOĞAN KER Ece Sk. Cırman Tepe Sk. Cici Sk. CAMİ Bülent Baratalı Blv. Balkış Sk. 75.YIL CUMHURİYET )
Yenikent ( UYGAR Uygar Sk. Sarı Zeybek Sk. Nur Dikmen Cd. HÜSEYİN ZEREN 75.YIL CUMHURİYET MUSTAFA ERTEKİN KARDELEN ORKİDE KOLYOZ DALYA )
Yeni ( ÇAY ZAFER UZUN Necati Cumalı Cd. KIR GÜR GENERAL FAHRETTİN DEMİRCİLER ATAY ADALET )
Yelaltı ( ZÜMRÜT Tümer Sk. Pırlanta Sk. Nur Dikmen Cd. KISMET Kültür Sk. Bulut Sk. Avni Erdoğan Cd. Atlas Sk. 75.YIL CUMHURİYET ÜÇ DEĞİRMENLER BULUT ELMAS YAKUT )
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları