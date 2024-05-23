Güven mektubu takdim töreni saat 14.00'te başlayacak ve büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak görevlerine resmen başlayacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek güven mektubu takdim töreni, saat 14.00'te başlayacak. Törende, Brunei, Somali ve İspanya'nın yeni büyükelçileri sırasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak.

Brunei Büyükelçisi İlk Sırada

Tören, Brunei Büyükelçisi'nin güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etmesiyle başlayacak. Brunei, Türkiye ile uzun yıllardır dostane ilişkiler sürdüren bir ülke olarak dikkat çekiyor. Yeni büyükelçinin göreve başlamasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Somali Büyükelçisi İkinci Sırada

Brunei Büyükelçisi'nin ardından Somali Büyükelçisi güven mektubunu sunacak. Türkiye'nin Somali ile güçlü ve tarihi bağları bulunuyor. Yeni büyükelçinin göreve başlaması, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da pekiştirecek adımların atılmasını sağlayabilir.

İspanya Büyükelçisi Güven Mektubunu Sunacak

Törenin son kısmında ise İspanya Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim edecek. Türkiye ile İspanya arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler oldukça köklü ve güçlüdür. Yeni büyükelçinin göreve başlamasıyla birlikte, bu ilişkilerin daha da derinleşmesi bekleniyor.

Büyükelçiler Görevlerine Başlıyor

Güven mektubu takdim törenlerinin ardından Brunei, Somali ve İspanya büyükelçileri Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Bu törenler, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin resmiyete kavuşması açısından büyük önem taşıyor.