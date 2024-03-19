CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'e Cuma ve Pazar günleri için yoğun bir programla geliyor.

Cuma günü, Özel'in programı Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştireceği ziyaret ile başlayacak. Ardından Tepecik'te Romanlarla buluşacak ve Mithatpaşa ve İnönü Caddeleri'nde halkla buluşacak. Buca'da halka seslenecek olan Özel, günün sonunda Balçova Termal Otel'de şehit aileleri ve gazilerle iftar açacak. Ayrıca Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in proje lansmanına katılacak.

Pazar günü ise Bakırçay'da etkinliklerde bulunacak olan Özel, Foça, Aliağa, Menemen ve Çiğli'de halka seslenecek. Karşıyaka'da üye katılım toplantısına katılacak ve günün sonunda Bayraklı'da iftar için programını tamamlayacak.