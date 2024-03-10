İzmir Gündoğdu Meydanı’nda ‘Büyük İzmir Mitingi’ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Milletvekilleri, AK Parti Meclis Üyeleri, partinin il yöneticileri ve seçmenlerin katıldığı miting, Gündoğdu Meydanı’nı çeyreğini doldurmaya yetmedi. İzmir Körfezi’nde büyüklü ve küçüklü sandallar AK Parti bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleriyle donatıldı. Yaklaşık 100 binin katıldığı söylenen miting, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatleri ve muhalefete sert tepkileriyle sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye gelerek sevenlerini selamladı ve konuşmasını yapmak için kürsüye geçti.

Erdoğan, “Türkiye, tarihinin en büyük demokrasisi gelişirken bu şehir hak ettiğinden ve yerel yönetimden maalesef nasibini almıyor. Yereldeki durum ve beceriksizlikle arzu ettiğimiz yere gelmemiştir. İzmir’in düşman olduğu terör örgütleriyle iş birliği içine girdiler. İzmirli ’ye ve diğer şehirlerimizdeki CHP, seçmenlerine bu yapılan haksızlık.

Milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Her konuda çağ atlatacak işler yaptık. Milletimiz ve gayreti ve çalışkanlığıyla her alanda bu değişime ayak uydurdu. Bu süreçte sadece muhalefet kaldı ve onları değiştiremedik. Dün de kendileri milletimizin üstünde görüyor ve insanımıza tepeden bakıyorlardı. Biliyorum, 31 Mart’a hazırlanıyorsunuz. Sandıkları gümbür gümbür patlatacağınızı biliyorum. Herkese aynı nobranlıkla davranıyorlar. Dün de ülkenin ve milletin düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmuyorlardı. Kibirlerin üzerini size taklitçilikle kapamaya çalışıyorlar. Taklitçilik peşinden koşarken kendi yollarını kaybediyorlar. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünüyor musunuz? Ülke bunların elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi mayıs ayından bu yana bakarak görebiliriz. Salkım saçak da olsa muhalefet biz bu ülkenin önüne bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyetin 100. Yılına kitlenmiştik. Şimdi rotamızı Türkiye’nin ikinci 100 yılına çevirdik.

“100 BİN KİŞİ KATILMIŞ”

Büyük İzmir Mitingi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

“Amacımız Türkiye’nin diplomasisi, ekonomi, üretimi, ordusu, sanayisi, insani tüm zenginlikleriyle dünyanın en iyi ülkeler arasına hak ettiği yere koymaktır. Güncel tartışmalar, gelip geçici sıkıntılar sizi yanıltmasın. Allah’ın izniyle programlarımızı kararlılıkla uyguluyor ve hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı ile, kabine ve meclisiyle, belediyeleriyle milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz. Siz de bize inanıyor musunuz? Mesele yok. Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeyin yüzümüze hakikati haykırın. Bizde kibir olmaz, enaniyet olmaz, riyakârlık olmaz, bizde eser olur, hizmet, mücadele, eksikleri tamamlama, hata yapıldıysa düzeltme olur. Biz kendimize bu kadar güveniyoruz. Bütün bunlara rağmen korku siyasetiyle iradenize dem vurmaya çalışmak varsa tek dersleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Burada sizlerin karşısına tek bir amaçla çıktım. Karşımdaki katılımınıza bakıyorum Allah’a hamt olsun. Gündoğdu bizi yine yanıltmadı. Alana girerken katılımı istedim. Ne kadar dedim, 100 bin kişi katılmış denildi.”

“TEK BAŞIMZIA İKTİDARIZ”

“Şurada 20 gün kaldı durmak yok. Pazar akşamı 31 Mart inşallah hep birlikte bu müjdeyi yasayacağız. İzmir’in yatırım eksiklerini ek kısa sürede tamamlayıp şehrimizin kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Bu şehri kadim tarihine ve potansiyeline getirmeye talibiz. Belediyecilik sadece bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Başka bir niyetimiz olsaydı, şimdiye kadar ortaya çıkardı. Milletimiz de bizi orada bırakmazdı. Kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. İzmir, 31 Mart’ta bu siyaset tarzlarından birini seçecek. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz. Buradan öyle bir se verin ki Ege’nin dört bir yanından duyulsun. “

449 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”

“Biz icatlarımızla konuşuyoruz. Bu anlayışla İzmir’e 21 yılda günümüz rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz 449 milyar liralık tutarla kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı, bunların yatırımı var mı İzmir’de? 129 sağlık Tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve Şehircilik ve TOKİ ile 21 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. 4 bin 163 konutun yapımı sürüyor. Riskli yapı olarak belirlenen 62 bin 683 bağımsız dönüşümü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde 6 adet atık su artıma varken bugün 70 adet var. Belediye nüfusunun yüzde 98’sine biz hizmet veriyoruz. Ulaşımda, 618 km ilave yaparak İzmir’in bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 985 km’ye çıkardık. İstanbul İzmir otoyolunu hizmete açtık. Sabuncubeli tünelini 4 bin 70 metre uzunluğunda.”

“ADNAN MENDERES HAVALİMANINI DÜŞÜNÜN”

“Adnan menderese havalimanını düşünün. Neydi biz geldik ne oldu. Mesele bu. Tarım ve ormanda son 21 yılda şehrimize 38 baraj ve yedi içme suyu tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 yer aldı depolamasa tesisi 94 bin dekar araziye hizmet edecek 5 baraj daha inşa ediyoruz. çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İzmirli çiftçilerimize bugüne dek yaklaşık 64 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Dağ gibi adayımız Hamza kardeşimle birer birer yükselteceğiz. Her hizmetin destekçisi olacağız. Ben adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Siz bana müjde, ben de dünyaya müjdeyi vereceğim.”

“VİZYON BİZDE”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı konuşmada “Kıymetli İzmirliler, İzmir ki; tarihiyle, kimyasıyla, coğrafyasıyla; Üretimi, emeği ve tüm öz değerleriyle inancıyla, direnciyle ve azmiyle bu yükselişi çoktan hak ediyor. İzmir ki; aklıyla, fikriyle, duruşuyla; kanayan yaralarının sarılmasını; ayaklarının üzerinde durabilmeyi, yürümeyi, koşmayı hak ediyor. İzmir; belediyecilik hizmetlerinin en güzelini fazlasıyla hak ediyor. Yatırımı, dönüşümü, gerçek bir belediyeciliği hak ediyor. Bu hakkı İzmir’e teslim edecek anlayış bizde. Söz değil, projeler bizde, laf değil, vizyon bizde. Çünkü arkamızda eser siyasetinin dehası, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Onun belediyecilikte açtığı çığır, Türkiye için dönüm noktalarında biri olmuştur. Çok şükür, belediyecilikte Türkiye çağ atlamıştır… Şimdi sıra güzeller güzeli İzmir’imizi Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu gerçek belediyecilikle tanıştırma vakti” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle konuştu:

“İzmir’i ayağa kaldıracak olan biziz; o güç bizde var. Çare; Cumhur İttifakı’nın Adayı, Adayımız Hamza Dağ’da. Onun İzmir’e 12 yıldır verdiği emekte, İzmir’in derdiyle dertlenen kalbinde. Onun tıpkı İzmir gibi naif duruşunda. Bu şehri karış karış ezbere bilişinde… Projelerinde. Ve bunları hızla hayata geçirecek bilgi ve hakimiyetinde. Birileri “bakarız, düşünürüz” diye dursun… İzmir’in şifası Hamza Dağ’dır. Çare; Büyükşehirde Hamza Dağ; 30 ilçemizde hizmet aşkıyla yola çıkan 30 yüce gönüllü, fedakâr, şeffaf, başarı hikayeleri sahibi, pırıl pırıl adaylarımızdadır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, kürsüye gelerek “İlk kurşunun sahibi İzmir!

Kurtuluş’un simgesi İzmir! Kadim tarihin incisi İzmir! Mustafa Kemal Atatürk’ün gözbebeği İzmir!

Bugün ne güzelsin, bugün en güzelsin İzmir! Bu güzellik, bu ihtişam, bu coşku bambaşka. Bugün, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, heyecanla burada! Bugün, Narlıdere Güzelbahçe Urla, Seferihisar, Çeşme, Karaburun coşkuyla burada! Bugün, Menderes, Selçuk, Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ inançla burada! Bugün Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Balçova umutla burada! Bugün Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça kararlılıkla burada! Bugün Eşsiz İzmir’in tamamı hazır ve kararlı bir şekilde burada. Maşallah, Rabbim heyecanımızı, coşkumuzu, birliğimizi daim etsin. Kıymetli İzmirli hemşehrilerim, bugün şehrimizde; Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, gerçek belediyeciliğin öncüsü, eser ve hizmet siyasetinin ustası, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, şöyle devam etti:

“30 Ekim 2020’de acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz İzmir Depremi’ni yaşadık. İlk andan itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk. Hak sahiplerine TOKİ’den evlerini teslim ettik. Çok şükür ki İzmir’imize mahcup olmadık. Bayraklı Şehir Hastane’mizi açtık. Yalnızca şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet eden sağlık sistemimizi güçlendirdik. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa-İzmir arasının daha güvenli, tasarruflu ve hızlı bir şekilde gidilebilmesini sağladık. İzmir-İstanbul Otoyolu’nu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim başta olmak üzere her alanda ülkemizdeki her bir noktaya hizmet ettiğimiz gibi İzmir’imize de hizmet ettik.”

Daha güzel yaşanabilecek bir İzmir hayalimiz var. Ulaşımda, çevre ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapıda, gençlikte, eğitimde, 31 Mart’tan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Kendimize güveniyoruz, vizyonumuza güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz. 22 yılda, ülkemize binlerce kilometre yol yapıldı, havalimanları açıldı, ülkemizin her bir noktası demir ağlarla örüldü. Önümüzdeki dönemde de bizler;

Yeni Çevreyolu’nu, Körfez Geçişi’ni, alternatif yolları, yeni raylı sistem ağlarını kusursuz bir şekilde İzmir’imize kazandıracağız. Hizmet siyasetimiz, ‘Üzerine toprak dökelim, üstünü örtelim” denen Haliç’i tertemiz eden, denizleri ve plajları dünyanın gıpta ettiği bir seviyeye taşımıştır.

Bu azim ve kararlılık, bizlerde Çiğli Atık Sur Arıtma Tesisi’nin rehabilitasyonu ile Körfez’i; tertemiz, masmavi, kokmayan hale hızlıca getireceğiz. Eser siyasetimiz neticesinde Malatya, Elazığ, Kütahya, Giresun, Van, ve daha nice yeri yeniden ihya olmuştur. Bu azimle bizler de 150 bin konutun dönüşümünü, 50 bin sosyal konutu, 4 yeni töre kenti yapacağız. Her türlü riske karşı dirençli bir İzmir’i inşa edeceğiz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kollarımızı çoktan sıvadık, canla başla, gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan ufacık bir şüpheniz olmasın. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz neticesinde kendi uçağını, gemisini, denizaltısını, arabasını yapan bir noktaya geldik. Bu adanmışlık, Alsancak Bilişim Vadisi’yle, Teknoparklarla, yazılım merkezleriyle İzmir’i üretimin ve teknolojinin öncü şehri yapacaktır. Çevreyi ve doğayı önceleyen anlayışımız Türkiye’yi ağaçlandırmada Avrupa birincisi yapmıştır. Bu çevre bilinci, İzmir’e 450 bin metre kare yeşil alan kazandıracak, İzmir’in havasını tertemiz edecektir. İzmir’in artık yalnızca dağları değil, sokakları da çiçek kokacaktır” dedi.