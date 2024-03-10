8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen özel bir etkinlikte, Güzelbahçe Belediye Başkanı Adayı Mustafa Günay, kadınlarla bir araya gelerek "Kadın dayanışması" mesajını paylaştı. Başkan Mustafa Günay, yaptığı açıklamada, “Kadınlarımız bizim baş tacımız, onlar bizi var eden, bu hayatta en büyük desteği veren” dedi.

Güzelbahçe Palamutluk'ta 100'den fazla kadınla bir araya gelen Başkan Mustafa Günay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel bir organizasyonla kutladı. Payamlı, Küçükkaya, Çamlı ve Yelkili kadınlarla buluşan Günay, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Kadınların Önemine Vurgu

Başkan Günay, konuşmasında kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamdaki önemine vurgu yaparak, "8 Mart, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki katkılarını hatırlamak, onların hak ettikleri değeri görmelerini sağlamak adına önemli bir gün. Biz de bu özel günü, kentimizin güçlü, başarılı ve özverili kadınlarıyla birlikte geçirmek istedik. Onlara teşekkür etmek ve bir araya gelmek, geleceğe daha umutlu ve güçlü bir şekilde bakmak için bugün bir aradayız" dedi.

Kadın Dayanışmasını Güçlendirmek Hedefi

Başkan Günay, 8 Mart'ın emekçi kadınlar günü olarak büyük bir bedel ödenerek kazanıldığını belirterek, "Bugün burada yapmış olduğumuz organizasyonla bir araya gelerek kadınları destekleyerek, kentteki kadın dayanışmasını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün buraya gelen kadınlarımız bizlere güç verdi, girmiş olduğumuz yolda bizlere yol göstericimiz oldular. Bir arada olmak büyük bir mutluluk. İyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.