30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan Şoray, hemen tedaviye başlamıştı. Doktorunun seyahat izni vermemesi nedeniyle 6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına da katılamamıştı.

"Doktorlarımız başımızın tacı"

Dün doktor kontrolünden geçen usta oyuncu, güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şoray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı."

Şoray'ın paylaşımı, sanat camiasından ve sevenlerinden büyük ilgi gördü. Nilgün Belgün, Burcu Kara, Ajda Pekkan ve Pınar Altuğ Atacan gibi birçok ünlü isim, Şoray'a geçmiş olsun dileklerini iletti.