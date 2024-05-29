BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi.

Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen eserin orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen, proje yapımcılığını Volkan Severcan, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyun, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyunda 110 kişi yer alıyor.

Vakıfbank'ın da destekleriyle sahne alan oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatıldı.

Türkiye'de toplumsal birliğin pekişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı, sanatçılar ayakta alkışlandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, oyun sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun Balıkesir'de sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ustaoğlu, Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olduğunu belirterek, "Böylesi güzel bir oyunun Balıkesir'de oynanması çok önemli, izlediğimiz şeylerin birçoğu bu şehirde yaşanmış şeylerdir. Bizim buna sahip çıkmak gençlerimizin tarihi olaylarımızı ve küllerimizden doğarak milletimizin tekrar nasıl var olduğunu ve ülkemizin emin adımlarla yolunda ilerlediğini gösterilmesi açısından çok önemliydi. Başta Milli Eğitim bakanımıza ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.