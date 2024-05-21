Yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, özellikle kayıp kaçak oranının azaltılması ve vatandaşların kesintisiz su temin edebilmesi adına içme suyu hatlarının modernize edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladılar. İskele Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgedeki içme suyu hatlarının modern borularla yenilenerek arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Üstyapı çalışmaları başlayacak

MUSKİ tarafından kısa sürede tamamlanması planlanan bu çalışmaların ardından Datça Belediyesi, bölgede üstyapı çalışmalarına başlayacak. Mahalle alt ve üst yapısını modern bir yapıya kavuşturmak için küptaş uygulaması yapılacak. Bu sayede, Datça'nın İskele Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar daha sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyu temin ederken, alt yapıda da modern bir dönüşüm sağlanmış olacak.