Deniz Akkaya, kızıyla yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden paylaşarak gündeme oturdu. Akkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yapması üzerine telefonuna el koyduğunu ve sonrasında kızının kendisini balkona kilitlediğini iddia etti.

Bunun üzerine ünlü manken Deniz Akkaya resmi X hesabından bir videolu mesaj yayınladı. Deniz Akkaya yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Polisi çağırmak zorunda kaldım. 45 dakika burada ben savaş verdim. Gecenin bir yarısı salak salak yorumlar yapmayın. Evet, kendi rızamla ben kendim gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye! Bunu böyle haber yapamazsınız, kendinize gelin. Özür dilerim, günaydın. Bu arada gelen yüzlerce telefon ve mesajlara da teşekkür ederim. Ama beni bu konuyla ilgili magazin malzemesi yapamazsınız. Ben bunu paylşamasaydım böyle paylaşacaktınız, iyi ki de paylaşmışım. Ben biliyorum malımı, ne mal olduğunuzu gerizekalılar!

İşte Deniz Akkaya'nın paylaştığı o video;