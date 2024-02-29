Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik açıklamaları ve ardından gelen destekler üzerine yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den gelen destek açıklamasıyla olayın boyutları daha da netleşti.
Jak Eskinazi'ye Destek Sürüyor
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ve yapay zeka konusundaki açıklamalarına karşı gelişen tartışmalarda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'den Jak Eskinazi'ye tam destek geldi. Yücel, yaptığı açıklamada Eskinazi'nin gerçek bir İzmir sevdalısı olduğunu ve İzmir'in bir değeri olduğunu vurguladı.
Yücel'in Açıklamaları
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, açıklamasında Jak Eskinazi'yi övgüyle anarak, "Eskinazi, gerçek bir İzmir sevdalısıdır, İzmir'in bir değeridir." dedi. Ayrıca, Eskinazi'nin eleştirilerine hedef olan zihniyetin, çağdaşlığın ve demokrasinin simgesi olan İzmir'de yer edinebileceğini sanmasına tepki gösterdi.
AK Parti ve CHP Arasındaki Tepkiler
Jak Eskinazi'nin açıklamalarına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan sert tepki gelirken, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Eskinazi'ye destek çıkmıştı.
CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"ESKİNAZİ, İZMİR'İN BİR DEĞERİDİR"
"Jak Eskinazi, gerçek bir İzmir sevdalısıdır, İzmir'in bir değeridir. Yıllardır gerek üreterek ve istihdam yaratarak, gerek ihracat yaparak, gerek de sivil toplum ve odalarda çalışma yaparak İzmir’e değer katmış saygın bir iş insanıdır.
BİLİMİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR
Yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğu bir programda, yapay zeka ve Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirmiş, aklın, bilimin ve teknolojinin önemini ortaya koymuştur.
AKP'NİN KİRLİ ZİHNİYETİ HEDEF GÖSTERİRKEN...
Sayın Eskinazi'nin sözlerini başka mecralara çekmeye çalışan, AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın @EskinaziJak ‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür.
İZMİR AKP GERÇEĞİNİ YILLARDIR GÖRÜYOR
ENSAR ve TÜGVA ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan zihniyet, ne yazık ki değerli bir iş insanına hakaret ederek, çağdaşlığın ve demokrasinin simgesi olan İzmir gibi bir kentte yer edineceklerini sanıyor... İzmir, AKP gerçeğini yıllardır görüyor, 22 yıldır bu çirkin zihniyete geçit vermiyor.
İZMİRLİLER BU ZİHNİYETE BİR KEZ DAHA DERS VERECEK
Çağdaşlığa, akla, bilime, demokrasiye ve Mustafa Kemal Atatürk’e sevdalı İzmir’liler 31 Mart'ta bu zihniyete bir kez daha dersini verecektir."