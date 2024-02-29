CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ESKİNAZİ, İZMİR'İN BİR DEĞERİDİR"

"Jak Eskinazi, gerçek bir İzmir sevdalısıdır, İzmir'in bir değeridir. Yıllardır gerek üreterek ve istihdam yaratarak, gerek ihracat yaparak, gerek de sivil toplum ve odalarda çalışma yaparak İzmir’e değer katmış saygın bir iş insanıdır.

BİLİMİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR

Yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğu bir programda, yapay zeka ve Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirmiş, aklın, bilimin ve teknolojinin önemini ortaya koymuştur.

AKP'NİN KİRLİ ZİHNİYETİ HEDEF GÖSTERİRKEN...

Sayın Eskinazi'nin sözlerini başka mecralara çekmeye çalışan, AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın @EskinaziJak ‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür.

İZMİR AKP GERÇEĞİNİ YILLARDIR GÖRÜYOR

ENSAR ve TÜGVA ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan zihniyet, ne yazık ki değerli bir iş insanına hakaret ederek, çağdaşlığın ve demokrasinin simgesi olan İzmir gibi bir kentte yer edineceklerini sanıyor... İzmir, AKP gerçeğini yıllardır görüyor, 22 yıldır bu çirkin zihniyete geçit vermiyor.

İZMİRLİLER BU ZİHNİYETE BİR KEZ DAHA DERS VERECEK

Çağdaşlığa, akla, bilime, demokrasiye ve Mustafa Kemal Atatürk’e sevdalı İzmir’liler 31 Mart'ta bu zihniyete bir kez daha dersini verecektir."