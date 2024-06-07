Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin 24 yaşındaki S.G'ye ait olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mimarsinan Merkez Mahallesi 'nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu. Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde deniz de halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.