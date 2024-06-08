Denizli, Türkiye - Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, dün akşam saatlerinde Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirdiği konserle vatandaşlara unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Renkli performansları ve keyifli şarkılarıyla meydana neşe ve coşku katan bandonun performansı büyük ilgi gördü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konser sırasında Bayramyeri Meydanı'nda bulunan vatandaşların sevincine ve coşkusuna ortak oldu. Halkın meydanlarıyla bütünleşmesinin önemine vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'mizde güzelliklerin artması adına hep birlikte gayret ediyoruz. Bu güzel şehrin meydanlarını, caddelerini sanatla, kültürle, sevgiyle ve dayanışmayla kuşatacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun muhteşem müzik performansıyla halkın mutluluğuna ortak olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.