Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarda eğitim alan bin 185 kursiyerin ürettiği 5 bin eser, "Geçmişin Altın İzleri: El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adlı 6. Karma Sergi'de sergilenecek. Sergi, 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluşacak.

Çeşitli branş ve sergi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin DENMEK ve Genç Denizli projeleri kapsamında düzenlenen kurslarda cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 53 farklı branşta eğitim gören kursiyerlerin eserleri, sergi ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. Kursiyerler, eserlerini satarak ev ekonomilerine de katkı sağlayabilecekler.