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Turnuva boyunca 8 grupta 50 takım, 10 ayrı statta mücadele edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da katıldığı törenin ardından ilk maç, Kuşpınar Takımı ile Goncalı-Karakova Takımı arasında yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, a maç larının birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade etti.

Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.