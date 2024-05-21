Denizli Otizm Derneği (DOD) Genel Sekreteri Dudu Karaman Dinç, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen Autism Europe Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri arasına seçildi.

Dublin’de önemli buluşma

Autism Europe Genel Kurul Toplantısı, 10-12 Mayıs tarihleri arasında İrlanda’nın başkenti Dublin’de, AsIAm’in ev sahipliğinde 70 temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, 2023 yılı çalışmaları ve 2024 yılı planları değerlendirildi. Ayrıca, 14. Uluslararası Otizm Kongresi’nin yapılacağı mekanın keşfi ve erişilebilirlik koşullarının incelenmesi amacıyla Royal Dublin Society (RDS) ziyaret edildi.

DOD’un uluslararası temsili

Denizli Otizm Derneği Başkanı Burcu Bilik, toplantıya katılmaktan ve Dudu Karaman Dinç’in yönetim kuruluna seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Avrupa Birliği Etkiniz Programı desteğiyle toplantıya katıldıklarını belirten Bilik, Dublin ziyaretinin detaylarını paylaştı.

İrlanda Engelliler Bakanı Anne Rabbit, İrlanda hükümetinin Otizm İnovasyon Stratejisi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, "Aynı Şans Raporu 2024" ile otistik bireylerin ve ailelerinin İrlanda toplumundaki deneyimlerine dair önemli veriler sunuldu.

Genel kurulda gündem yoğundu

11 Mayıs'ta Dublin Mansion House’da gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda, AE’nin 2024 çalışma programı ve bütçesi, 2023 faaliyet raporu ve AB projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, "Görünmez Değil" kampanyası ile 2024 Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Dünya Otizm Farkındalık Günü için planlanan faaliyetler tartışıldı.

Yeni yönetim kurulu seçimi

Toplantıda, beş sivil toplum örgütünün üyelik başvuruları kabul edildi ve Autism Europe yeni yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Dudu Karaman Dinç, Türkiye'deki otistik bireylerin durumu ve deprem sonrası yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Ukrayna’daki otistiklerin durumu hakkında da sunum yapıldı.

Uluslararası işbirlikleri ve ziyaretler

Toplantıların ardından ASIAM tarafından önerilen kişilerle ve kurumlarla görüşmeler yapıldı. Otizm dostu müzeler ziyaret edildi. Burcu Bilik, uluslararası bağlantılarını güçlendirmenin ve savunuculuk yollarını çeşitlendirmenin önemine vurgu yaparak, Denizli’yi yurtdışında temsil etmekten gurur duyduklarını belirtti.

**Spot:** Denizli Otizm Derneği Genel Sekreteri Dudu Karaman Dinç, Dublin’de yapılan Autism Europe Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Bu önemli başarı, DOD'un uluslararası alanda tanınırlığını artırdı.