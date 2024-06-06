Denizli'de, Dünya Çevre Haftası kapsamında çevre bilincini artırmayı ve toplumda çevre duyarlılığını geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler yapıldı. 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler, kortej yürüyüşü ve çevre temalı karikatür sergisinin açılışıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kortej düzenlendi. Kortej öncesi, Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve il müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından, Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Delikliçınar Meydanı’na kadar renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejde, çevre duyarlılığına yönelik pankartlar ve afişler taşındı, vatandaşlar da yürüyüşe büyük destek verdi.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, belediye önünde Türkiye Çevre Haftası Karikatür Sergisi'nin açılışı yapıldı. Açılış konuşmasında çevre sorunlarına dikkat çekilirken, çevre bilincinin oluşturulması gerektiği vurgulandı. Başkanvekili Marım, "Toprağımız kirli, havamız her geçen gün kirleniyor. Kentlerde artan sanayileşmenin getirdiği çevre sorunlarının önüne geçebilmek adına belediyeler elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi. Marım, Karikatürcüler Derneği’ne anlamlı çalışmaları için teşekkür etti.

Karikatür sergisinde hava kirliliği, çevre kirliliği, enerji ve su verimliliği, iklim değişikliği ve geri dönüşüm gibi konuları ele alan 50 eser sergilendi. Sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.