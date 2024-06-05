Son olarak 8 Temmuz 2023'te 7 TL'ye yükseltilen 200 gramlık ekmeğin fiyatı, 12 Ocak 2024 tarihinde 8 TL olmuştu. Yaklaşık altı aylık bir süre zarfında ekmek fiyatında değişiklik yapılmazken, Mayıs ayı içerisinde zam tartışmaları gündeme gelmişti. İlk zam haberi İstanbul'dan gelmişti ve şimdi benzer bir fiyat ayarlaması Denizli'de de gerçekleşiyor.

Yarın itibarıyla 210 gramlık ekmek, Denizli genelinde 10 TL'den satılacak. Bu düzenleme, özellikle dar gelirli vatandaşları etkileyecek ve temel gıda maddesi olan ekmeğe erişim maliyetini artıracak.