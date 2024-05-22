Dikili Belediyesi tarafından ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında yoğun ilgi gördü. Özellikle Dikili Ali Çetinkaya İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler Antik Çağ'dan günümüze Dikili'nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edindiler.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "27 Şubat 2024 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'mizin bu denli ilgi görmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Bugün burada öğrencilerimizle bir araya gelerek Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir vatana sahip olmanın yolu o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak ve sahip olmaktan geçer.' sözünü rehber edindik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Dikili'mizin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.

Dikili Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi, Pazartesi günleri hariç hafta içi 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında, hafta sonları ise 11.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık.