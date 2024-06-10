Yaz aylarının başlamasıyla birlikte günlük araç kiralama sektörü yoğun bir döneme girdi. Hem yabancı turistlerin hem de yerli tüketicilerin talebi artarken, bayram tatili gibi özel dönemlerde bu talep daha da yükseliyor. TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa, bayram döneminde %80-90 doluluk oranlarının beklendiğini ve sektörün 110 bin araçla hizmet vermeye çalıştığını belirtti.

Ancak, bu yoğun talep dolandırıcıların da ilgisini çekiyor. Tüketicilerin bu süreçte dikkatli olması ve güvenilir firmaları tercih etmesi önem taşıyor. Dolandırıcılık vakalarından korunmak için TOKKDER üyesi olan ve yaygın ofis ağı bulunan kurumsal şirketlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Bu uyarılar, tüketicilerin araç kiralama işlemlerinde dikkatli olmalarını ve güvenilir kaynaklardan bilgi alarak hareket etmelerini sağlamak için yapılmaktadır.

Yaşa yaptığı açıklamada, “Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya yönelik artan istekle birlikte bazı kötü niyetli kişiler, sosyal medya mecralarında ya da kurdukları sahte internet siteleriyle bazı tanınmış araç kiralama kuruluşlarının taklidini yaparak, logolarına benzer logolar kullanarak, bu tanınmış kuruluşlar ile ilgisi bulunmayan telefon ve online platformlar üzerinden yaptıkları görüşmeler ile tüketicilerden araç kiralama vaadiyle avans toplamakta, avans ödemesi sonrasında bu kişilere ulaşmak mümkün olmamakta ve tüketiciler bu yöntemle maalesef dolandırılmaktadır. Bu tür olumsuz durumlar ile karşılaşılmaması için tüketicimizi uyarmak amacıyla hem derneğimizin hem de üye şirketlerimizin iletişim çalışmaları da devam ediyor” dedi.

TOKKDER Başkanı Yaşa’nın önerisi ise tüketicilerin TOKKDER üyesi olan, yaygın ofis ağı bulunan kurumsal şirketleri tercih etmeleri.

Bu noktada girilen internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi şart. Tüketicilerin ağırlıklı olarak 4-5 günlük araç kiralama talebi olduğunu söyleyen Yaşa, otomobil fiyatlarının hızlı yükselişi nedeniyle araç kiralamanın mobilite açısından avantajlı bir alternatif haline geldiğini ve pandemi öncesi başlayan “sahiplik yerine kullanım” akımının artarak devam edeceğini beklediklerini ifade etti.

‘HİBRİTİN PAYI ARTTI’

Operasyonel kiralama tarafında da hibrit ve elektrikli araç sayısının günden güne artmasını beklediklerini söyleyen Yaşa, “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu verileri de bu öngörüyü teyit eder nitelikte. Raporumuza göre operasyonel araç kiralama sektörünün filosunda yer alan hibrit ve elektrikli araçların payındaki artış oldukça dikkat çekici. 2021 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 6.5 iken bu payın 2023 yılının sonunda yüzde 9.3’e eriştiğini görüyoruz. Kiralama yöntemi sayesinde tüketiciler, elektrikli araçları, başlangıç maliyeti ve ikinci el fiyat belirsizlik riski olmaksızın, makul aylık kira ödemeleri ile edinme imkânına kavuşacak” diye konuştu.