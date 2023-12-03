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Merkez Bağlar ilçesinde farklı noktalarda bir araya gelen gençler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ayrı güzergahlardan 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki Hürriyet İlkokulu önüne kadar yürüdü.

Ellerinde "Diyarbakırlı gençlerden Gazze'ye selam olsun" yazılı pankart taşıyan, İsrail aleyhine slogan atan grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Gençlik Kolları Teşkilatı Üyesi Selahaddin Güler, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu söyledi.

Güler, "Müslümanların tüm farklılıklarına rağmen bir olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Zalimlerce çepeçevre kuşatılan mazlum Gazze halkı bizim birliğimize ve dirliğimize muhtaçtır. Dün olduğu gibi bugün de Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün yolunun Müslümanların birliğinden geçtiği unutulmamalıdır." diye konuştu.

Güler, İsrail menşeli ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.



