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Aslan, farklı illerden yüzlerce sporcunun 18 kategoride yarıştığı turnuvada 3 bin metre yürüyüş müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu. Aslan, elde ettiği derece ile altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırılan Mehmet Aslan, 3-4 Şubat’ta Bursa’da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele etti.