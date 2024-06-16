Yaz mevsiminin en sevilen serinleticilerinden biri olan dondurma, ne yazık ki yüksek şeker ve yağ içeriğiyle diyet yapanlar için pek de uygun bir seçenek değil. Fakat artık diyette dondurma yemek mümkün.

Doğal meyveler, yoğurt ve süt gibi besleyici malzemelerle hazırlayacağınız dondurmalar hem serinlemenize hem de sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak.

İşte size denemek için 3 lezzetli ve özgün dondurma tarifi:

1. Çilekli Yoğurt Dondurma:

2 su bardağı çilek

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Çilekleri blenderdan geçirin. Yoğurt ve balı ekleyip tekrar karıştırın. Dondurma kabına dökün ve dondurucuya koyun. Dondurma donduktan sonra servis yapın.

2. Muzlu Dondurma:

3 adet olgun muz

1 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı vanilya özü

Hazırlanışı:

Muzları soyup dilimleyin ve dondurucuya koyun. Donmuş muzları blenderdan geçirin. Badem sütü ve vanilya özünü ekleyip tekrar karıştırın. Dondurma kabına dökün ve dondurucuya koyun. Dondurma donduktan sonra servis yapın.

3. Mangolu Dondurma:

2 adet mango

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Mangoları soyup dilimleyin ve dondurucuya koyun. Donmuş mangoları blenderdan geçirin. Hindistan cevizi sütü ve limon suyunu ekleyip tekrar karıştırın. Dondurma kabına dökün ve dondurucuya koyun. Dondurma donduktan sonra servis yapın.

Püf Noktaları:

Dondurmalarınızı daha da lezzetlendirmek için taze meyveler, kuruyemişler, çikolata parçaları veya tarçın gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.

Dondurmalarınızı önceden hazırlayıp dondurucuya koyabilirsiniz. Böylece canınız istediğinde her zaman hazır dondurmanızı bulabilirsiniz.

Dondurmalarınızı servis etmeden önce oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletmeniz daha kolay servis yapmanızı sağlayacaktır.