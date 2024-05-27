Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu açıklamasının ardından bir yıllık fatura desteği de duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıl mayıs seçimleri öncesinde ilan edilen bu uygulama ile doğalgaz faturalarında 25 m³'lük harcamanın devlet tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı. Bu uygulama, 31 Mayıs 2024'te sona eriyor. Haziran ayında indirimin son bulmasıyla birlikte doğal gaz faturaları yaklaşık 150 TL artacak.

1 Yıl Daha Uzatılması Meclis Gündeminde

Vatandaşların cebini bir nebze de olsa rahatlatan bu uygulamanın sona ermesine günler kalmışken, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, hazırladığı tasarı ile 25 m³ doğal gaz fatura desteğinin 1 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Bu tasarının kabul edilmesi durumunda vatandaşlar, konutlarında kullandıkları doğal gazın 25 m³'lük kısmını ücretsiz kullanmaya devam edebilecek.

Tasarının Kabul Edilmesi Bekleniyor

İndirim tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Tasarının kabul edilmesi durumunda, vatandaşların doğal gaz faturalarında 25 m³'lük kısım devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. Verdiği doğal gaz önergesine ilişkin açıklama yapan Cumhur Uzun, doğal gaz desteğinin süresinin dolduğunu ancak geçen bir yıllık süre içinde Türkiye ekonomisinde bir iyileşme olmadığını ve vatandaşların geçim sıkıntısını daha da çok hissetmeye başladığını belirtti.

Enflasyon Verilerine Dikkat Çekildi

Cumhur Uzun, doğal gaz indiriminin açıklandığı dönemde enflasyonun yüzde 43,68 olduğunu hatırlatarak, Mart 2024 verilerine göre enflasyonun yüzde 68,50'ye ulaştığını vurguladı. Bu durumun vatandaşların ekonomik yükünü daha da artırdığını belirten Uzun, doğal gaz indiriminin uzatılmasının maliyetinin katlanılmayacak düzeyde olmadığını ifade etti.

Teklifin Gerekçeleri:

Ekonomik Zorluklar: Türkiye ekonomisinde son bir yılda iyileşme görülmemesi ve vatandaşların geçim sıkıntısının artması.

Türkiye ekonomisinde son bir yılda iyileşme görülmemesi ve vatandaşların geçim sıkıntısının artması. Yüksek Enflasyon: Enflasyonun doğal gaz indiriminin açıklandığı dönemden bu yana önemli ölçüde yükselmesi.

Enflasyonun doğal gaz indiriminin açıklandığı dönemden bu yana önemli ölçüde yükselmesi. Mali Yükün Katlanılabilir Olması: İndirimin uzatılmasının maliyetinin devlet için katlanılabilir düzeyde olması.

Teklifin Son Durumu:

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Kabul edilmesi halinde, vatandaşlar konutlarında kullandıkları doğal gazın 25 metreküplük kısmını 1 Mayıs 2025'e kadar ücretsiz kullanmaya devam edecekler.