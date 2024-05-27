Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ve Euro'da güncel rakamlar

Saat 09.00 itibarıyla serbest piyasada doların alış fiyatı 32,2210 TL, satış fiyatı ise 32,2230 TL olarak belirlendi. Euro ise 34,9610 TL'den alınırken, 34,9630 TL'den satılıyor.

Cuma gününe göre değişim

Geçtiğimiz hafta sonu, Cuma günü doların satış fiyatı 32,2280 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9600 TL seviyesindeydi. Bu da yeni haftanın ilk işlem gününde hem doların hem de Euro'nun değer kazandığını gösteriyor.

Döviz kurları neden önemli?

Döviz kurları, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor. İthalat ve ihracat yapan firmalar, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Özellikle dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki değeri, birçok ürün ve hizmetin fiyatını belirlemede önemli bir rol oynuyor.