Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" toplantıları, Denizli Ticaret Odası (DTO) iş birliğiyle sürüyor. DTO Başkanı Erdoğan'ın çağrısıyla gerçekleştirilen bu buluşma, Denizli iş dünyasının önemli kadın figürlerini bir araya getiriyor.

İlk toplantının Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle gerçekleşmesinin ardından, ikincisi 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'te DTO'nun Meclis Salonu'nda yapılacak. Toplantının açılış konuşmalarını DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay ve TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu gerçekleştirecek. TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Kadın Liderlerle Dönüşüm Oturumu'nda ise ManPowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, katılımcılara deneyimlerini aktaracak. Oturum, saat 16.00'da sona erecek.

Kadınlara yönetimde yer

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli iş dünyasını toplantıya davet ederek, kadınların şehirdeki iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Erdoğan, Denizli'nin her üç vatandaşından birinin çalışan olduğunu ve her üç çalışandan birinin kadın olduğunu belirterek, kadınların istihdamdaki ve yönetimdeki rollerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, DTO'nun tarihinde kadınlara yönetimde yer verdiğini ve bu konuda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

TSKF, Uluslararası Soroptimist Federasyonu'nun bir parçası olarak kadın ve genç kızların toplumdaki yerini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" da bu hedef doğrultusunda düzenlenen etkinliklerden biri. Bu buluşmalar, Türkiye'nin çeşitli illerinde iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarda yer alması için toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Feyza Narlı, Türkiye'nin iş dünyasında önde gelen isimlerinden biri olarak bilinmektedir. Sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan Narlı, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra kariyerine Oracle'da teknoloji danışmanı olarak başlamış ve zaman içinde çeşitli önemli görevler üstlenmiştir. Şu anda ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.