Bülent Ersoy ve Banu Alkan, "Dünya Güzellerim Tatilde" programında yeniden bir araya geliyor. Her hafta kendilerine verilen görevleri başarmak için rekabet içine girecekleri bildirildi.

İzleyiciler bekleyişte

Altı yıl önce büyük ilgi gören Dünya Güzellerim programının ardından, YouTube'da "Dünya Güzellerim Masada" formatıyla izleyiciyle buluştular. Program, magazin gündemini yorumlama amacıyla hazırlanırken, Bülent Ersoy'un ayrılmasıyla sona erdi. Ancak, şimdi "Dünya Güzellerim Tatilde" adıyla tekrar ekranlara dönüyorlar. Show TV'den gelen fragmanla duyurulan program, Seray Sever'in sunumuyla gerçekleşecek. İlk fragmanda, eski tarz bir minibüs Banu Alkan ve Safiye Soyman evlerinden alınıyor, ardından Bülent Ersoy da katılıyor. Programın heyecanla beklenen yeni bölümleri için izleyicilerin sabırsızlandığı görülüyor.