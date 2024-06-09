Düzce’de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Düzce'de, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay, D-100 Karayolu üzerindeki Olimpiyat Işıklı Kavşağı'nda öğle saatlerinde gerçekleşti.

Otomobil yan yattı, 5 kişi yaralandı

İstanbul yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Abdullah Ö. yönetimindeki 81 KH 333 plakalı Opel marka otomobil, kavşaktan şehir merkezine dönmek isteyen Bülent E. idaresindeki Karsan marka özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı ve araçta bulunan Sevda B., Seyfullah Ensar U., Sümeyye U., Atiye Ö. ve İlknur Özdemir U. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kısa süreli tartışma yaşandı

Kazanın ardından şok yaşayan otomobil sürücüsü Abdullah Ö. ile otobüs şoförü Bülent E. arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yaralıların durumları hastanede takip ediliyor.