Edremit Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" projesi kapsamında İspanyol ve Yunan konuklarını ağırladı. Bu önemli proje, zeytin üreticiliğinin geleceğini koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele amacı taşıyor.

Proje kapsamında İspanya'nın Mallorca Adası'ndan Selva Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, Caimari Belediye Başkanı Ana Maria Rotger Mestre, Biniamar Belediye Başkanı Beatriz Lechuga Tortella ve Yunanistan’dan gelen diğer Avrupa heyet üyeleri Edremit’e ziyarette bulundu. Konuklar, Edremit Belediyesi'nde zeytin üreticiliği üzerine ortak çalışmalar gerçekleştirdi ve deneyimlerini paylaştı.

Edremit Belediyesi Başkanı Mehmet Ertaş, projenin önemine vurgu yaparak, "İklim değişikliğinin zeytin üreticiliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm paydaşlarımız ile birlikte üretimi artırmak ve üreticileri teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi. Başkan Ertaş, zeytinci bir aileden geldiğini ve bu projeye tüm kalbiyle destek verdiğini belirtti.

"Kültürel bağlarımızı güçlendiriyor"

Selva Belediye Başkanı Juan Rotger, Başkan Mehmet Ertaş'ı tebrik ederek, "Akdeniz ve zeytin bizleri birleştiriyor. Tarih ve medeniyetlerde bizleri birleştiriyor. Bu proje, sosyal ve kültürel bağlarımızı güçlendiriyor," ifadelerini kullandı. Rotger, Edremit ve Mallorca'da zeytinciliğin gelişimi adına işbirliğini artıracaklarına inandığını söyledi.

Görüşmelerin ardından, belediye başkanları ve konuklar arasında karşılıklı hediyeler sunuldu. İspanyol ve Yunan konuklar, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Edremit Ticaret Odası, Alemizade Zeytinyağı Fabrikası ve Aenas Kültür Rotası Tanıtma Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.