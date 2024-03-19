Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan esmesi beklenen 6 ila 8 kuvvetindeki fırtına hakkında uyarıda bulunuldu. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgar esmesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise fırtınanın etkisinin azalması öngörülüyor. Ancak, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden olabilecek fırtınaya karşı ilgililerin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği belirtildi.